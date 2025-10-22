La Justicia de Zimbabue aplaza el juicio por drogas contra el hijo del expresidente Mugabe

Harare, 22 oct (EFE).- El juicio contra Robert Mugabe Jr., hijo mayor del fallecido expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe (1924-2019), por presunta posesión de drogas peligrosas, fue aplazado este miércoles hasta el 6 de noviembre por falta de documentación judicial.

El Tribunal de Magistrados de Harare tomó la decisión a petición del abogado defensor, Ashley Mugiya, quien argumentó que la Fiscalía aún no entregó las declaraciones de testigos ni los informes forenses necesarios para iniciar el proceso judicial.

“Los abogados del Estado no nos han notificado los documentos del juicio (…) y han dicho que los entregarán esta semana, por lo que el caso se ha pospuesto hasta el 6 de noviembre por consentimiento mutuo», declaró Mugiya a EFE.

Mugabe Jr. fue arrestado a comienzos de mes por conducir en sentido contrario por las calles de la capital de Zimbabue.

Durante una inspección del vehículo, la Policía afirmó haber encontrado una bolsa con dos sobres de marihuana y un triturador de esa sustancia.

El acusado negó los cargos y sostuvo que las drogas pertenecían a amigos que viajaban con él en el momento de la detención.

Tras su arresto, pasó la noche en prisión preventiva y compareció por primera vez el 3 de octubre pasado, cuando fue liberado bajo una fianza de 300 dólares con la condición de presentarse cada viernes ante la Policía y residir en una dirección específica hasta la conclusión del caso.

No es la primera vez que Mugabe Jr. comparece ante la justicia, ya que en febrero de 2023 fue detenido durante una fiesta.

Entonces se le imputaron tres cargos por “daños maliciosos a la propiedad” y dos por agresión, después de supuestamente romper parabrisas de varios vehículos y escupir a un policía.

Su padre, Robert Mugabe, gobernó Zimbabue desde la independencia del Reino Unido en 1980 hasta 2017, bajo un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

Sin embargo, en parte del continente africano Mugabe sigue siendo recordado como un héroe de la independencia y un líder que se enfrentó al colonialismo.

Tras el golpe militar que lo derrocó en noviembre de 2017, Mugabe vivió en relativo aislamiento político, aunque con privilegios garantizados hasta su muerte en 2019 por el Gobierno de su sucesor, el actual presidente, Emmerson Mnangagwa. EFE

