La justicia europea se pronuncia el 14 de abril sobre la temporalidad en el sector público

2 minutos

Bruselas, 3 mar (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia el próximo 14 de abril sobre el abuso de contratos temporales en el sector público español después de que el abogado general de la corte comunitaria concluyera en 2025 que «en el ordenamiento jurídico español no parecen existir medidas efectivas» para evitar este problema.

Según informó la corte europea con sede en Luxemburgo, el TJUE se pronunciará ese día sobre la petición de decisión prejudicial remitida por el Tribunal Supremo en la que solicita al TJUE precisiones sobre una sentencia previa sobre el tema, que -dice- ha sido aplicada de manera «divergente» en distintos órganos jurisdiccionales españoles.

En octubre de 2025, el abogado general de la Unión Europea (UE) señaló la ausencia de medidas efectivas en España para evitar el uso abusivo de contratos de duración determinada en el sector público, pero dejó en manos del Tribunal Supremo la decisión sobre la conversión de empleados temporales en fijos.

El abogado general, cuya opinión tiene carácter consultivo para el Tribunal de Justicia de la UE, se pronunció a raíz del caso de una trabajadora que desde 2016 cuida niños en un centro educativo de la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene la consideración de personal laboral de la administración, con la que suscribió varios contratos de interinidad sucesivos.

El TJUE ya ha dictaminado en varias ocasiones que en España no se está aplicando correctamente la directiva europea relativa al trabajo de duración determinada, que establece que se deben «prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) instó en febrero del año pasado a España a convertir en fijos a los interinos de larga duración que no han obtenido aún su plaza, los denominados indefinidos no fijos.

Meses después, en junio, una nueva sentencia del TJUE avaló también convertir a los interinos públicos en fijos como medida sancionadora frente al abuso de contratos temporales, al considerar que los trabajadores indefinidos no fijos no son otra cosa que empleados temporales.

Por su parte, el Tribunal Supremo español ha reiterado en varias sentencias que el ordenamiento jurídico del país no permite convertir en funcionario fijo o equiparable a quien ha recibido nombramientos temporales abusivos sin que medien los procesos selectivos previstos por la ley. EFE

