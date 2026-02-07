La Justicia extingue el proceso penal por la crisis social y política de 2019 en Bolivia

3 minutos

La Paz, 6 feb (EFE).- Un juzgado de Bolivia decidió este viernes la extinción del proceso penal por la crisis social y política de 2019 en el país, en el que uno de los principales acusados era el gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz «ha extinguido la acción penal en el caso Golpe I, al considerar que el plazo de 3 años previsto por la ley para el juzgamiento había sido superado», publicó en la red social X el abogado Martín Camacho, defensor del gobernador.

El jurista consideró que esta resolución «refleja una correcta interpretación de la normativa procesal penal».

El cierre del proceso, decidido en una audiencia que se efectuó este viernes, respondió a una acción penal planteada por la defensa de Camacho a través de un memorial.

En agosto del año pasado, Camacho salió de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en el Altiplano de La Paz, donde estuvo recluido desde finales de 2022, tras beneficiarse con medidas sustitutivas como la prisión domiciliaria en cuatro procesos judiciales, el principal, el llamado caso ‘golpe de Estado I’, por su rol en la crisis de 2019.

La revisión de las detenciones preventivas respondió a una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se verifique el cumplimiento de los plazos de esa medida cautelar en todos los procesos que tenían la expresidenta interina Jeanine Áñez, Camacho y el exlíder cívico de la región andina de Potosí Marco Pumari.

Los procesos judiciales por la crisis se abrieron a finales de 2020, a instancias del Gobierno de Luis Arce (2020-2025) y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), que aseguran que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

Morales renunció a la Presidencia en noviembre de 2019, en medio de protestas y denuncias por un fraude electoral a su favor en las fallidas elecciones de ese año, posteriormente anuladas.

El juicio por el caso ‘golpe de Estado I’ avanzó en 2025 con Camacho y Pumari como principales acusados por haber liderado las protestas poselectorales en 2019, cuando eran presidentes de los comités cívicos de sus regiones y opositores al Gobierno de Morales.

En este proceso, Camacho fue imputado por los delitos de «terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, asociación delictuosa».

Jeanine Áñez (2019-2020) estaba acusada en este caso en calidad de «cómplice», pero en 2024 fue apartada del proceso porque ya fue juzgada y sentenciada a 10 años de cárcel por los mismos hechos en otro proceso conocido como ‘golpe de Estado II’, aunque esa sentencia fue anulada en noviembre pasado.

Camacho aspira a ser reelegido gobernador de Santa Cruz en los comicios regionales previstos para marzo. EFE

gb/eb/seo