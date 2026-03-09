La justicia francesa rechaza la demanda de Sarkozy de no llevar el brazalete electrónico

París, 9 mar (EFE).- La justicia francesa rechazó este lunes la demanda del expresidente Nicolas Sarkozy de no llevar el brazalete electrónico para purgar la pena impuesta por financiación irregular de su campaña de 2012, al considerar que ya la había purgado en otra condena anterior.

Esta decisión obligará a Sarkozy, de 71 años, a llevar de nuevo un brazalete electrónico para controlar sus seis meses de arresto domiciliario al que fue condenado de forma definitiva en noviembre de 2025 en el llamado ‘caso Bygmalion’.

El que fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012 ya llevó ese dispositivo de control durante tres meses a principios del año pasado por la pena impuesta por corrupción y tráfico de influencias por el que había sido definitivamente condenado a un año de cárcel en marzo de 2024.

Por ello, había reclamado a los tribunales que le dispensaran de volver a hacerlo en virtud de la «fusión de penas».

Esta decisión se produce una semana antes de que se abra en París el proceso en Apelación por la financiación de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio, por el que fue condenado en primera instancia a cinco años de cárcel en noviembre de 2025, lo que le llevó a pasar tres semanas tras los barrotes antes de ser liberado de forma provisional. EFE

cat/jgb