La Justicia investiga transacciones entre 2013 y 2018 del Deutsche Bank

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 29 ene (EFE).- La Justicia alemana investiga transacciones que el Deutsche Bank realizó entre 2013 y 2018 por sospechas de blanqueo de dinero, dijo este jueves su consejero delegado, Christian Sewing, al presentar el balance de 2025.

Sewing rehusó comentar si se trata de transacciones con empresas del oligarca ruso Roman Abramovic, que fueron creadas para blanquear dinero como informó el miércoles el semanario «Spiegel».

La Fiscalía de Fráncfort realiza la investigación porque Deutsche Bank informó supuestamente tarde de que sospechaba que esas transacciones eran para blanquear dinero, añadió Sewing.

Los bancos están obligados a informar a las autoridades cuando creen que algunas transacciones que realizan con clientes son para blanquear dinero.

La Policía alemana registró el miércoles las oficinas del Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín por sospechar de blanqueo de dinero y la Fiscalía de Fráncfort acusa a responsables y empleados desconocidos.

Sewing tampoco dijo si se investigan transacciones a clientes nuevos o antiguos y ni cuánto tiempo durará esa investigación.

No obstante, el consejero delegado de Deutsche Bank reiteró que cooperan completamente con la justicia. EFE

aia/cg