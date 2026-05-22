La Justicia italiana rechaza extraditar a Brasil a la exdiputada bolsonarista Zambelli

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São Paulo, 22 may (EFE).- La Corte Suprema de Casación italiana rechazó este viernes la extradición a Brasil de la exdiputada bolsonarista Carla Zambelli, condenada en su país pero detenida en Italia desde el pasado julio, informó este viernes su familia.

Rita Zambelli, madre de la exdiputada, anunció desde Brasil la noticia en un mensaje en X, en el que aseguró que su hija fue liberada «y mañana estará libre en Italia». EFE

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