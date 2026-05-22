The Swiss voice in the world since 1935

La Justicia italiana rechaza extraditar a Brasil a la exdiputada bolsonarista Zambelli

Este contenido fue publicado en
1 minuto

São Paulo, 22 may (EFE).- La Corte Suprema de Casación italiana rechazó este viernes la extradición a Brasil de la exdiputada bolsonarista Carla Zambelli, condenada en su país pero detenida en Italia desde el pasado julio, informó este viernes su familia.

Rita Zambelli, madre de la exdiputada, anunció desde Brasil la noticia en un mensaje en X, en el que aseguró que su hija fue liberada «y mañana estará libre en Italia». EFE

mp/jmc/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR