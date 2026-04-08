La líder de la oposición taiwanesa visita en China el mausoleo del fundador de su partido

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Pekín, 8 abr (EFE).- La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, visitó este miércoles en China el mausoleo del fundador de su partido y primer presidente de la República de China, Sun Yat-sen, en el marco de un viaje inédito en una década y que podría incluir una reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, Cheng encabezó una delegación de la principal formación opositora de la isla, el Kuomintang (KMT), en la visita al mausoleo del fundador de la formación, situado en la ciudad oriental de Nanjing, una parada habitual en los viajes de los líderes de su partido a China.

Sun Yat-sen, figura respetada tanto por el KMT como por la República Popular China, murió en 1925 y sus restos fueron enterrados en esa localidad en 1929.

La visita al mausoleo estuvo acompañada por muestras de apoyo de ciudadanos chinos, según el medio taiwanés SETN, que difundió imágenes de simpatizantes coreando consignas como «reunificación pacífica» y «las dos orillas (del estrecho de Formosa) son una sola familia».

El medio señaló que Cheng saludó a varios visitantes y mostró interés por distintos elementos del recinto.

El gesto se produce un día después de que Cheng llegara a Shanghái para iniciar la primera visita de un líder en ejercicio del KMT a China en casi una década, la cual se prolongará hasta el domingo.

Al recibirla el martes, Song Tao, jefe de la Oficina de Trabajo sobre Taiwán del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh), afirmó, según Xinhua, que Cheng «sin duda» sentiría el «profundo vínculo» entre la población local y sus «compatriotas» taiwaneses, y aseguró que su viaje contará con «amplio apoyo» a ambos lados del estrecho.

Song añadió que el PCCh y el KMT deben «trabajar juntos» para promover el desarrollo pacífico de las relaciones.

Por su parte, Cheng defendió en un acto con Song que el ‘Consenso de 1992’ y el rechazo a la independencia de Taiwán siguen siendo la «piedra angular» para los intercambios entre ambas partes, según su cuenta de Facebook.

Ese consenso fue un supuesto entendimiento alcanzado entre el PCCh y el entonces Gobierno taiwanés, liderado por el KMT, según el cual ambas partes reconocían la existencia de «una sola China», aunque discrepaban sobre el significado de ese término.

«Las relaciones entre ambos lados del estrecho no están destinadas a la guerra, como teme la comunidad internacional», aseguró Cheng.

Antes de partir hacia China, Cheng afirmó que la paz con Pekín «no es tan difícil, siempre que haya voluntad», y agregó que, con este viaje, pretende comprobar si el PCCh tiene la «sinceridad» y la «determinación» para dialogar pacíficamente.

El viaje se desarrolla en un momento sensible, a pocas semanas del posible encuentro en Pekín entre Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump, y en pleno bloqueo por parte del KMT y del Partido Popular de Taiwán de la propuesta del Ejecutivo isleño para aumentar el gasto en defensa.

El oficialismo taiwanés pidió a Cheng que aproveche su visita para exigir a Pekín el cese de la presión militar sobre la isla.

China considera a la isla autogobernada como «parte inalienable» de su territorio y, aunque aboga públicamente por la «reunificación pacífica», no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE

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