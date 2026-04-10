La líder opositora de Taiwán defiende acercamiento a China como vía para evitar una guerra

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Pekín, 10 abr (EFE).- La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, defendió este viernes en Pekín el acercamiento a China como vía para evitar un conflicto en el estrecho y afirmó que los partidos políticos de la isla deben elegir entre «paz y guerra» a la hora de plantear sus políticas hacia el gigante asiático.

En una rueda de prensa tras reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, Cheng instó a las fuerzas políticas taiwanesas a situar las relaciones a través del estrecho por encima de la competición partidista y a trabajar de forma conjunta para evitar una escalada.

«Esto debería estar por encima de ese nivel», señaló la presidenta del Kuomintang (KMT), principal partido de la oposición en Taiwán, quien pidió no utilizar las relaciones con China como herramienta de confrontación partidista. EFE

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