La legendaria máquina codificadora Enigma de la II Guerra Mundial será subastada en París

1 minuto

París, 21 oct (EFE).- Una máquina Enigma, que permitió el cifrado de las comunicaciones de la flota submarina nazi durante la Segunda Guerra Mundial, saldrá a subasta el 18 de noviembre en París, con un valor estimado entre 200.000 y 300.000 euros.

Según indicó este martes en un comunicado la casa de subastas Christie’s en París, que llevará a cabo la venta, la maquina que logró ser descodificada por el matemático y criptólogo británico Alan Turing y el ingeniero e inventor estadounidense Joe Desch fue diseñada en 1941 a petición del almirante alemán Karl Dönitz «para contrarrestar los repetidos éxitos de los aliados contra los submarinos».

La maquina que será subastada el 18 de noviembre está dotada de cuatro rotores y es un modelo ENIGMA M4, con un nivel de cifrado mucho mayor que cualquier máquina anterior, según Christie’s.

«Su complejidad está en el origen mismo de los esfuerzos aliados por descifrar el código M4 -un cifrado mucho más robusto desde el punto de vista criptográfico- bajo el liderazgo de Alan Turing y Joe Desch», especificó la casa de subastas.

Christie’s destacó además que esos trabajos de Turing y Desch condujeron «al desarrollo de la primera computadora programable». EFE

