La lluvia y la nieve alivian parcialmente la prolongada sequía en Irán

Teherán, 10 dic (EFE).- Teherán y otras provincias de Irán registraron este miércoles precipitaciones de lluvia y nieve en medio de una prolongada sequía que ha generado una crisis hídrica sin precedentes, especialmente en la capital iraní.

Las lluvias afectaron las regiones del norte, oeste y algunas provincias del sur del país, mientras que las zonas montañosas recibieron nevadas que podrían contribuir a la recarga de los embalses.

En Teherán, se trata apenas de la segunda lluvia registrada en casi tres meses de otoño, tras las ligeras precipitaciones del pasado 2 de diciembre.

Este fenómeno meteorológico genera esperanzas de aliviar la presión sobre los embalses que suministran agua a la capital, los cuales se encuentran actualmente en niveles mínimos, inferiores al 5 % de su capacidad.

Desde mediados de noviembre, las autoridades iraníes han lanzado operaciones de siembra de nubes para provocar lluvias, en un momento en que el país atraviesa su sexto año consecutivo de sequía, algo que no ocurría desde hace seis décadas.

La siembra de nubes consiste en pulverizar partículas, en particular yoduro de plata, en estas formaciones para inducir precipitaciones.

El Centro Nacional de Predicción Meteorológica de Irán alertó la semana pasada que, desde comienzos del otoño, Teherán registraba una disminución del 97 % en las precipitaciones en comparación con el promedio histórico, lo que ha obligado al racionamiento de agua en algunas zonas de la capital, según medios locales.

Además de Teherán, otras 50 ciudades del país afrontan una grave escasez de agua. EFE

