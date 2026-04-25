La localidad de Gaza que vota hoy registra la participación más baja en las primeras horas

2 minutos

Jerusalén, 25 abr (EFE).- Deir al Balah, la única localidad de la Franja de Gaza que vota en las elecciones locales palestinas locales de este sábado, registró hasta las 13.00 hora local (10.00 GMT) la participación más baja de todos los municipios que acogen los comicios, concretamente del 13,8 %.

Según los datos publicados por la Comisión Electoral Central palestina (CEC), la participación media a esa hora en toda Cisjordania y en esa localidad de Gaza era del 24,5 %.

En el caso de Deir al Balah, los centros de votación llevaban funcionando dos horas más que en Cisjordania, ya que abrieron sus puertas a las cinco de la mañana para cerrar a las cinco de la tarde, debido al temor de posibles cortes de electricidad en el enclave palestino, arrasado por la ofensiva israelí.

En Cisjordania, los colegios electorales abrieron a las siete de la mañana y cerrarán a las siete de la tarde.

Esta es la primera vez en 20 años que se celebran unas elecciones en la Franja de Gaza, en esta ocasión organizadas por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna Cisjordania y está controlada por el partido Fatah, con el que el grupo islamista Hamás -que aún gobierna en la Franja palestina- mantiene disputas habituales.

Han sido posibles gracias a la aquiescencia de Hamás, que se ha mostrado dispuesto a entregar el poder en el marco del alto el fuego vigente desde octubre de 2025.

La elección de Deir al Balah -donde solo concurren partidos independientes- radica en que es una de las pocas localidades gazatíes no ocupadas militarmente por el Ejército israelí, que controla más de la mitad del enclave y ha destruido o dañado el 80 % de los edificios a lo largo del enclave palestino.

Deir al Balah ha conservado en gran medida sus calles pavimentadas, su infraestructura y gran parte de sus instituciones civiles y privadas funcionan. EFE

mt/mra

(foto)(vídeo)