La lucha de Albizu Campos para liberar a Puerto Rico de EEUU llega a la gran pantalla

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Esther Alaejos

San Juan, 28 may (EFE).- El cortometraje ‘Mataron a Pedro’, que se presenta este jueves en Los Angeles Latino Film Festival, rememora la figura de Pedro Albizu Campos, el líder del Partido Nacionalista de Puerto Rico que estuvo preso más de 25 años por luchar por la soberanía de su isla natal e intentar liberarla del «coloniaje» de Estados Unidos.

«Él representa un punto en tiempo donde las cosas cambiaron mucho para Puerto Rico. Y en cierta forma, su historia si sigues su trayectoria, puedes ver más o menos la historia de Puerto Rico», sostiene a EFE Kristian Mercado, director de la producción que homenajea al independentista puertorriqueño.

El filme, ambientado en los cañaverales puertorriqueños de los años 30, cuenta como Albizu Campos, padre de familia y abogado graduado en Harvard, apoyó la insurgencia de los trabajadores de la caña de azúcar que se levantaron contra la hambruna y la explotación que sufrían por parte de los terratenientes estadounidenses.

«Ustedes son los hijos de esta tierra», «Ustedes tienen derecho de comer los frutos que han sembrado» y «No podemos seguir tolerando este denigrante coloniaje norteamericano que nos aniquila física y moralmente», son algunas de las consignas que se escuchan en el documental.

El terruño robado

«Si es tu país, tú creerías que los recursos serían tuyos, pero después viene una entidad con más fuerza y te los arrebata», lamenta Mercado sobre las limitaciones de auto sustentación que los puertorriqueños sufren hasta hoy en día.

La Ley Jones, conocida como Ley de cabotaje, obliga a que toda mercancía que llega a Puerto Rico sea en barcos estadounidenses, lo que encarece el costo de vida de los puertorriqueños, que reclaman mayoritariamente que esta medida no se aplique al archipiélago, un Estado Libre Asociado a EE.UU.

«Tenemos los recursos que necesitamos y todo tiene que venir a través de Estados Unidos. Tenemos un impuesto extra y además las cosas son tan caras en Puerto Rico», lamenta el cineasta, oriundo del pueblo de Arroyo, en el sur de Puerto Rico, y quien ha creado vídeos musicales para artistas de la talla de Bad Bunny o Residente.

Una historia para la posteridad

Ismael Cruz encarna a Albizu Campos en el vídeo de casi 16 minutos, que muestra cómo el puertorriqueño se negó al soborno de un jefe de Policía que intentó erradicar el movimiento independentista, lideró unas protestas que terminaron en una represión violenta de manifestantes que anhelaban ser dueños de la tierra en la que habían nacido.

«Yo no aprendí de él en el colegio. Y es algo bien raro que haya alguien que creció como un puertorriqueño y no sabe su propia historia», asevera Mercado sobre las razones que le motivaron a realizar esta producción, que concluye con una conocida canción de bomba puertorriqueña, símbolo de resistencia.

Por ello, el director asegura que el objetivo principal es que el vídeo tenga la mayor difusión posible y, para ello, se presentará en festivales de cine y se trabaja para que esté disponible para todo el público en plataformas digitales como ‘Columbia Broadcasting System’ (CBS) o Youtube.

«Es un cortometraje para la gente, para el pueblo. Yo quiero que se reproduzca donde sea, en la calle, en una pantalla, con los grupos que quieran enseñarlo en las escuelas, en los colegios. Quiero que sea algo que sea bien fácil de conseguir», sentencia Mercado. EFE

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