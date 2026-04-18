‘La marca del jaguar’, la película de animación que representará a México en Cannes

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Mariana González-Márquez

Guadalajara (México), 18 abr (EFE).- La película de animación ‘La marca del jaguar’, inspirada en la historia de las culturas prehispánicas y dirigida por el mexicano Víctor Mayorga, representará a México y Latinoamérica en la sección Marché du Film del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo próximo.

El largometraje es una coproducción entre México y Brasil que está basada en Xilacatzin, un guerrero registrado en las crónicas del historiador Fray Bernardino de Sahagún, quien documentó en español y náhuatl la cosmovisión de las culturas ancestrales mexicanas, explicó Mayorga en entrevista con EFE.

“Trae un lunar en forma de rasgadura de jaguar (en su cuerpo) que es la marca de Tezcatlipoca (una deidad mexica), la representación de la oscuridad. No es algo malo, pero es la energía de quien hace magia negra, entonces (él) es estigmatizado, es un marginado social. Y eso era importante porque en México es lo que vivimos”, relató Mayorga.

La cinta animada sigue la historia de este joven guerrero indígena que debe viajar al inframundo para salvar a la humanidad y limpiar su nombre. En el camino descubrirá que la única oportunidad para vencer a la oscuridad es aceptarse a sí mismo.

El camino de la distribución

‘La marca del jaguar’ aterrizará en la 79 edición de Cannes gracias al mercado audiovisual Mercado Sur y representa una oportunidad para llegar a otros festivales, así como la posibilidad de encontrar más estrategias de distribución, señaló el realizador, a quien le tomó casi 20 años desarrollar este proyecto.

“(Significa) todo, es la punta de lanza, porque van todos los compradores, distribuidores, agentes de venta: Netflix, Disney, Amazon. Todo el mundo va a ver lo que seleccionó el Marché du Film y aparte van de los festivales más prestigiosos del Festival de Toronto, San Sebastián”, reconoció.

Para Mayorga estos espacios son un privilegio para la producción cinematográfica mexicana, pues considera que en el país norteamericano es difícil encontrar estrategias y espacios de distribución.

“Nos llega como anillo al dedo, porque en México, los que hacemos cine, es siempre todo cuesta arriba y tienes que tocar las puertas, buscar a distribuidores que a lo mejor te ofrecen un trato un poco ventajoso. Esperemos que salga algo positivo, alguna negociación que sea conveniente para la película”, expresó.

La película es un proyecto de largo aliento, y durante ese recorrido es que ha contado con la colaboración de figuras como el director y productor de efectos visuales de origen francés, Chadi Abo, conocido por su trabajo en películas como ‘Matrix reloaded’ (2003) y ‘300’ (2006).

La dirección de voces estuvo a cargo de Ricardo Tejedo, el principal director de los doblajes para Disney y Universal en Latinoamérica.

Apuesta por Japón

También resalta la colaboración del director japonés Sunao Katabuchi, quien participó en proyectos del legendario director de cine de animación japonés Hayao Miyazaki. A la lista de talentos del equipo también se suma Adrián Maruri, diseñador sonoro de Pixar, en producciones como ‘Coco’ (2017).

Omar Karim, uno de los productores de la película, indicó que tener a una película de estas características en un espacio tan prestigioso en la industria del cine es un espaldarazo al nivel que tiene el talento mexicano en animación.

“Nos vemos demostrándole al mundo que no sólo México, sino que Latinoamérica está listo para producir animaciones. Queremos que lo vean en Japón porque vamos para allá, vamos a intentar acercarnos un poco a la calidad que ellos hacen”, concluyó. EFE

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