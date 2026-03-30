La Marina mexicana detiene a seis personas con 650 kilos de cocaína en el Pacífico

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Ciudad de México, 30 mar (EFE).- Agentes de la Secretaria de la Marina (Semar) de México detuvieron este lunes a seis personas a bordo de una embarcación con 650 kilos de cocaína, a más de 112 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado occidental de Michoacán, ubicado en el Pacífico mexicano.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que la mercancía fue incautada en el marco de operativos marítimos desplegados por las fuerzas de seguridad, quienes localizaron a seis personas en una embarcación menor con mercancía ilícita gracias a la información de inteligencia facilitada por Estados Unidos

Les incautaron cuatro bultos tipo costalilla conteniendo en su interior 580 paquetes tipo ladrillo con polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 650 kilogramos, así como 350 litros de combustible, según las autoridades.

Los agentes de la Marina realizaron esta operación en una patrulla oceánica y contaron con el apoyo de aeronave de ala fija, una de ala móvil y tres patrullas interceptoras.

Asimismo, Estados Unidos proporcionó información de inteligencia para la localización de los sospechosos, a través del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por sus siglas en inglés).

«A las personas detenidas les fueron leídos sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica», destacó el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades subrayaron que con esta acción se afectó a la delincuencia organizada económicante en unos 150 millones de pesos (8,28 millones de dólares), al tiempo que se impidió la posible distribución de más de un millón de dosis de drogas.

«Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos, con lo que se evita que la sociedad mexicana quede expuesta a grandes cantidades de dosis de sustancias ilícitas», concluyeron las autoridades.

Según cifras del Gabinete de Seguridad, desde la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, en octubre de 2024, la Marina incautó 62 toneladas de cocaína en alta mar como «parte de las acciones para debilitar las operaciones del crimen organizado». EFE

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