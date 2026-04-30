La matriz de Google se dispara y sus rivales tambalean ante costos de la IA

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Alphabet, la matriz de Google, sorprendió a Wall Street con sus resultados trimestrales el miércoles, mientras que sus rivales Microsoft, Meta y Amazon dejaron a los inversores con dudas sobre los grandes costos del desarrollo de la IA.

Los resultados del primer trimestre llegan en un momento en el que los gigantes del sector inyectan miles de millones de dólares para computación en la nube e inteligencia artificial, y compiten por ser líderes en el desarrollo de una tecnología que dicen transformará todos los aspectos de la vida.

Las acciones de Alphabet subieron más de un 6% luego del cierre de Wall Street. Los inversores elogiaron el éxito de la compañía al girar hacia la IA y las ganancias de la empresa en sus principales divisiones.

El gigante tecnológico reportó ganancias de 62.600 millones de dólares sobre ingresos de casi 110.000 millones de dólares, lo que eclipsó sus resultados del mismo periodo hace un año y superó las expectativas del mercado.

En los últimos seis meses, Alphabet, desarrollador de la IA Gemini, ha subido un 26%.

«Alphabet continúa siendo uno de los principales nombres de la revolución de la IA por su enfoque de integración vertical en Búsqueda, Youtube y su grupo publicitario, que continúa acelerándose», dijo Dan Ives, de Wedbush Securities.

En contraste, las acciones de Meta y Microsoft han caído cerca de 11% y 22%, respectivamente, en el mismo periodo. Pero incluso si algunos gigantes han tenido dificultades con sus acciones en los últimos meses, estos insisten en que su aparente demanda insaciable de recursos se justifica.

Las acciones del gigante de las redes sociales Meta (matriz de Instagram, Facebook y Whatsapp) cayeron más de 6% el miércoles, pese a haber superado las proyecciones de ingresos durante el recién terminado trimestre.

La empresa de Mark Zuckerberg reportó ganancias de 26.800 millones de dólares e ingresos de 56.300 millones de dólares en el trimestre.

Sin embargo, causó temor en el mercado al anunciar que sus gastos aumentaron a 33.400 millones de dólares al buscar la «superinteligencia». A diferencia de Amazon, Microsoft y Google, las inversiones de Meta en la IA no se vinculan directamente a una fuente clara de ingresos.

Microsoft también reportó el miércoles ingresos y ganancias por encima de las expectativas de Wall Street durante el tercer trimestre, finalizado el 31 de marzo, de su año fiscal. Su beneficio neto subió un 23% hasta 31.800 millones de dólares y sus ingresos, un 18% hasta 82.900 millones de dólares.

Amazon informó que casi duplicó su beneficio de neto frente al primer trimestre del año pasado, al pasar de 17.700 millones de dólares a 30.300 millones de dólares. Los resultados incluyeron 16.800 millones de dólares en ganancias antes de impuestos por su participación en Anthropic, la matriz de la IA Claude.

Sin embargo, las acciones de ambas empresas cayeron más de 2%.

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