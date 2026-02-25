La mexicana que inspiró la novela «La Reina del Sur» gana una demanda a Telemundo

Sandra Ávila, la mexicana procesada por nexos con el narcotráfico que inspiró la novela «La Reina del Sur», derrotó en la Suprema Corte de México a la cadena Telemundo, que deberá indemnizarla por usar su imagen, según un fallo conocido este martes.

Ávila entabló en 2022 una batalla legal contra la televisora estadounidense con el argumento de que el personaje central de la telenovela, llamado Teresa Mendoza, está inspirado en ella. Incluso, alegó que se utilizó su imagen en la difusión de la producción audiovisual.

En su resolución, el máximo tribunal mexicano determinó que «el retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso» o cuando haya sido captado en «un lugar público con fines informativos o periodísticos».

La Suprema Corte validó en consecuencia una multa de 448.000 pesos (unos 26.000 dólares al cambio actual) que había impuesto previamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

Telemundo apeló esta multa, pero sus recursos legales fueron rechazados por la Suprema Corte.

Conocida en México como «La Reina del Pacífico», Ávila fue detenida en 2007 en Ciudad de México junto con su pareja, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, alias ‘El Tigre’, acusado de tratos con el cártel de Sinaloa.

Fue extraditada en 2012 a Estados Unidos, donde se declaró culpable de asistir a su pareja en sus actividades criminales. Un año después fue deportada a México, donde la justicia finalmente determinó que no podía ser procesada por el mismo delito y ordenó su libertad.

La galardonada serie La Reina del Sur está basada en la novela homónima del escritor español Arturo Pérez-Reverte y trata sobre una mexicana relacionada con narcotraficantes.

