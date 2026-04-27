La minera AbraSilver logra aval ambiental para su proyecto de plata y oro en Argentina

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Buenos Aires, 27 abr (EFE).- La minera canadiense AbraSilver Resource obtuvo el permiso ambiental para su proyecto de plata y oro Diablillos, en el noroeste de Argentina.

La compañía informó este lunes en un comunicado que el Gobierno de la provincia argentina de Salta aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Diablillos.

«La obtención de esta aprobación representa un hito significativo en el desarrollo de Diablillos y confirma que el proyecto cumple con los rigurosos estándares ambientales, sociales y técnicos establecidos por las autoridades provinciales», afirmó la compañía.

Con la obtención de esta aprobación, la empresa dijo que «está avanzando rápidamente en las principales líneas de trabajo de desarrollo, incluyendo la finalización del Estudio Definitivo de Factibilidad (DFS), la ingeniería de detalle, los estudios de obras preliminares y las iniciativas de financiación del proyecto, todo ello con el objetivo de respaldar una decisión formal de construcción» de la mina.

Diablillos se ubica en la región de la Puna argentina, en la parte sur de la provincia de Salta, en la frontera con la provincia de Catamarca.

La propiedad comprende quince concesiones minerales, de plata y oro, adquiridas por AbraSilver en 2016. EFE

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