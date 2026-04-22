La ministra de Finanzas de Japón se reunirá con bancos para abordar el modelo de IA Mythos

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Tokio, 22 abr (EFE).- La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, confirmó este miércoles que se reunirá con los principales bancos e instituciones financieras para abordar los riesgos del nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) desarrollado por la empresa estadounidense Anthropic en materia de ciberseguridad.

Katayama dijo en declaraciones a la prensa, recogidas por la agencia de noticias Kyodo, que el próximo viernes (24 de abril) coordinará una reunión con representantes de los principales bancos, incluido el Banco de Japón (BoJ), para «intercambiar opiniones sobre la situación» generada por la IA Claude Mythos.

Este encuentro tendrá lugar ya que, según la ministra de Finanzas nipona, «el problema está empezando a ser detectado en la comunidad financiera internacional».

Mythos permite a sus usuarios analizar en tiempo real vulnerabilidades en materia de ciberseguridad, pero durante las pruebas internas la compañía observó que el modelo fue capaz de detectar peligros que habían permanecido ocultos durante 27 años, con una capacidad autónoma tan potente que le llevó a suspender su comercialización generalizada.

Por ahora, Anthropic ha lanzado el Proyecto Glasswing, un modelo de defensa en ciberseguridad a la que podrán acceder más de 40 organizaciones con el objetivo de que utilicen la potencia de Mythos para identificar y parchear vulnerabilidades en la infraestructura crítica de software antes de que actores malintencionados puedan explotarlas. EFE

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