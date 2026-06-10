La ministra de Justicia culpa a la ultraderecha de los disturbios raciales en Belfast

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Dublín, 10 jun (EFE).- La ministra norirlandesa de Justicia, Naomi Long, acusó este miércoles a la extrema derecha de alentar la tensón racial en la provincia, tras una noche de disturbios, con vehículos, casas y autobuses incendiados, en protesta por el caso de un ciudadano sudanés acusado de apuñalar a una persona en Belfast el pasado lunes.

«Este es la pura definición de racismo», declaró a la cadena BBC la ministra, en relación a unos disturbios en los que los violentos llegaron a desalojar de sus hogares a familias de inmigrantes.

«Ayer vimos una avalancha en las redes sociales por parte de comentaristas de extrema derecha que claramente intentaban fomentar la tensión racial, apoyándose en la narrativa que promueven sobre la inmigración», agregó Long, líder del multiconfesional Partido Alianza. EFE

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