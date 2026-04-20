La nadadora argentina Agostina Hein, la reina en los Suramericanos de la Juventud 2026

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Ciudad de Panamá, 20 abr (EFE).- La argentina Agostina Hein se consagró como la gran figura de los Juegos Suramericanos de la Juventud al conquistar 10 medallas, 9 de oro y una de plata, y firmar una actuación dominante que la coronó como la reina indiscutible de la natación en Panamá 2026.

La joven de 17 años completó un camino dorado que la proyecta hacia la categoría mayor este mismo año con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Entre sus logros más destacados, en el primer día ganó los 800 libre y los 200 combinado, ambos con récord suramericano. Luego sumó triunfos en pruebas individuales: 100 y 200 mariposa; 200 combinados; 400 libre y 4x100m relevo estilo libre femenino, relevo combinado femenino y relevo estilo libre mixto.

Su única medalla de plata llegó en el relevo combinado mixto.

Tras finalizar su participación en Panamá, Hein, quien regresa este lunes a Argentina, aseguró que «fueron unos juegos soñados».

«Ha sido un torneo para disfrutar, gracias a Dios acompañaron los resultados», comentó.

«Tengo que seguir creciendo», agregó la nadadora pese a lo su sobresaliente de su actuación, pues el objetivo es ir de manera gradual «consolidando el proceso», explicó.

La nacida en Campana también dejó su huella en la historia del certamen batir el récord de medallas de oro y plata en una cita juvenil suramericana de la brasileña Stephanie Balduccini, quien en Rosario 2022 sumó 11 preseas (ocho de oro, una de plata y dos de bronce).

«Llegué enfocada y comprometida a lo que vine a hacer, en estos momentos disfruto lo que hago, nadar y bajar mis tiempos. Me pone muy contenta que la gente tenga expectativa en mí, porque significa que algo bien estoy haciendo», precisó.

El rendimiento de Hein fue determinante para la delegación argentina, cuya participación en natación aportó 35 medallas (14 de oro, 15 de plata y 6 de bronce), consolidándose como la disciplina más destacada del equipo en estos Juegos.

A falta de las últimas jornadas, Argentina se ubica en la segunda posición del medallero con 23 doradas. EFE

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