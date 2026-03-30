La NASA inicia la cuenta regresiva de Artemis II y asegura que está en “excelente forma”

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Miami (EE.UU.), 30 mar (EFE).- La NASA inició este lunes la cuenta regresiva de Artemis II, una misión histórica que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo, y aseguró que el programa se encuentra en «excelente forma», al ofrecer un parte positivo cuando faltan apenas dos días para el lanzamiento.

El conteo regresivo comenzó hoy a las 16:44 EST (21:44 GMT), marcando el inicio formal de la fase final previa al lanzamiento, detalló en una rueda de prensa la agencia espacial estadounidense.

La cuenta atrás se puso en marcha con un 80 % de probabilidad de condiciones meteorológicas favorables, aunque la NASA advirtió sobre posibles vientos fuertes y nubosidad como principales riesgos.

«Ciertamente, todas las señales indican en este momento que estamos en una forma excelente, excelente a medida que entramos en la cuenta regresiva», manifestó a la prensa Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento de Artemis.

A dos días del despegue, la agencia tiene todo listo para su misión más ambiciosa en décadas, que prevé llevar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde la Apolo 17.

El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión ya se encuentran en la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy, desde donde está previsto el despegue el miércoles a las 18:24 hora local (22:24 GMT).

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto al canadiense Jeremy Hansen, integran la tripulación de la misión, que busca convertirse en la primera en viajar a la órbita lunar desde 1972.

Los cuatro, que hoy estuvieron acompañados de su familia en un lugar de la playa de Florida, abandonaron su cuarentena el pasado viernes y ofrecieron el fin de semana su última rueda de prensa antes del viaje. EFE

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