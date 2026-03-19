LA NASA trasladará de nuevo el cohete de Artemis II a la plataforma para despegue de abril

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Miami (EE. UU.), 19 mar (EFE).- Tras superar problemas técnicos, el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion regresarán a partir de esta noche a la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, para el despegue de la misión tripulada Artemis II previsto para el próximo 1 de abril, lo que supone el regreso del ser humano a la órbita lunar en más de cincuenta años.

La NASA prevé iniciar el traslado del cohete desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) hacia la plataforma de lanzamiento 39B alrededor de las 20:00 EST, en una compleja operación que recorrerá unos 6,5 kilómetros.

El proceso, que se realiza sobre el vehículo oruga transportador, es lento y se extenderá por aproximadamente doce horas hasta completar el posicionamiento del SLS en la rampa.

En paralelo, la tripulación de Artemis II ya inició en Texas los preparativos finales para el lanzamiento, previsto por ahora para el 1 de abril.

Los astronautas Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen entraron en cuarentena el miércoles en el Centro Espacial Johnson, en Texas, donde limitarán su contacto con otras personas durante los días previos al despegue.

Posteriormente, se trasladarán a Florida para continuar el aislamiento en el propio Centro Espacial Kennedy.

La misión, que consiste en un viaje tripulado de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna, ha enfrentado este año varios contratiempos.

El mal clima en Florida, una filtración detectada durante una prueba de combustible de febrero y otra en el suministro de helio hallada después retrasaron para abril el lanzamiento de Artemis II, que inicialmente estaba programado para febrero.

La misión, que no tiene previsto alunizar, enviará a los cuatro astronautas alrededor de la Luna para probar exhaustivamente la nave espacial Orion, lo que les convertiría en los primeros seres humanos en observar la cara oculta del satélite terrestre. EFE

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