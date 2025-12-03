La Nicaragua de Ortega, que tuvo lazos con Taiwán por quince años, respalda una sola China

San José, 3 dic (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, reafirmó este miércoles su adhesión al principio de una sola China y rechazó cualquier forma encaminada a la independencia de Taiwán, país con el que los gobernantes sandinistas mantuvieron relaciones entre enero de 2007 y diciembre de 2021.

«El Gobierno de Nicaragua reitera que en el mundo solo existe una China, que Taiwán es una parte inalienable del territorio chino y que el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China», señaló el Ejecutivo nicaragüense en una declaración.

El Gobierno sandinista aseguró que apoya los esfuerzos de China por lograr la reunificación nacional y que respalda su postura «justa en defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial».

En el texto, el Ejecutivo nicaragüense también «se opone a cualquier forma de actividades separatistas encaminadas a la ‘independencia de Taiwán’, rechaza todo intento de interferir en los asuntos internos de China bajo el pretexto de la cuestión de Taiwán y condena cualquier acción destinada a socavar la paz y la estabilidad regional».

Nicaragua recordó que, como parte esencial de los logros de la Segunda Guerra Mundial y del orden internacional establecido en la posguerra, «el retorno de Taiwán a China posee un estatus histórico y jurídico claramente definido, que no admite distorsiones ni cuestionamientos».

«El principio de una sola China es un principio básico reconocido en las relaciones internacionales y un consenso ampliamente compartido por la comunidad internacional, tal como lo confirma de manera inequívoca la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas», reza el documento.

Nicaragua restableció las relaciones con China en diciembre de 2021, inmediatamente después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos y principales cooperantes en el momento de la ruptura.

El 20 de diciembre de 2023, el copresidente Ortega, quien suele despotricar del «imperialismo de Estados Unidos», calificó de «mejor regalo navideño» y «una gran noticia» el acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al grado de «asociación estratégica».

Esa decisión se oficializó después de que el presidente chino, Xi Jinping, mantuviera una conversación telefónica con Ortega la noche anterior.

Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

En 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y, finalmente, el 10 de diciembre de 2021, China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano cortara los lazos con Taipéi, territorio cuya soberanía reclama el gigante asiático. EFE

