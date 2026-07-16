La nueva y controvertida ley electoral impulsada por Giorgia Meloni

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Roma, 16 jul (EFE).- Tras un duro debate parlamentario, en el que incluso la mayoría perdió en algunas votaciones de las diferentes enmiendas, la Cámara de los Diputados italiana aprobó este jueves la primera lectura de la nueva ley electoral impulsada por la primera ministra, Giorgia Meloni, y que la oposición considera que beneficiará al centroderecha en las próximas elecciones, previstas para 2027.

Ahora el proyecto de ley pasará a la comisión competente y después al pleno del Senado, donde los senadores podrán debatirlo, presentar enmiendas y votarlo.

Si el Senado aprueba exactamente el mismo texto que la Cámara, la tramitación parlamentaria concluye. Si introduce cambios, el proyecto deberá volver a la Cámara de los Diputados para una nueva votación.

En el caso de que se apruebe, la nueva ley electoral italiana tendrá:

Una prima de mayoría: La lista o coalición que obtenga al menos el 42 % de los votos recibirá una prima de 70 diputados y 35 senadores para facilitar la gobernabilidad. Si no alcanza ese umbral en ambas cámaras, la prima no se aplicará.

Límite a la mayoría: La fuerza ganadora no podrá superar los 220 escaños en la Cámara de los Diputados ni los 113 en el Senado gracias a la prima. Los representantes elegidos en el extranjero quedan fuera de ese límite.

Fin de los distritos uninominales: Se eliminan las circunscripciones uninominales de la pasada ley. Todo el sistema pasa a basarse en listas plurinominales cerradas, sin voto preferencial.

La nueva ley elimina la obligación de garantizar la alternancia o el equilibrio entre hombres y mujeres en las listas electorales, una de las novedades más controvertidas del texto.

Norma antifragmentación: Los votos de los partidos de una coalición que no superen el 3 % no computarán para el resultado nacional de la coalición.

Se mantienen los umbrales electorales: Las coaliciones necesitarán el 10 % de los votos y cada partido el 3 % para participar en el reparto de escaños. No obstante, en cada coalición el partido más votado entre los que no lleguen al 3 % podrá seguir computando para la coalición.

Candidato a primer ministro: Cada partido o coalición deberá indicar antes de las elecciones quién es su candidato a primer ministro, aunque su nombre no aparecerá en la papeleta.

Voto de quienes viven temporalmente fuera de su municipio: Los ciudadanos desplazados por estudios, trabajo o motivos de salud podrán votar por primera vez desde su lugar de residencia temporal, siempre que cumplan los requisitos de permanencia y soliciten la inscripción dentro de los plazos establecidos. EFE

ccg/mgr