La OACI avisa de que los impuestos aéreos pueden dificultar la descarbonización del sector

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Toronto (Canadá), 4 jun (EFE).- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) clausuró este jueves su Semana del Clima de la Aviación en Montreal con un llamamiento a reforzar los mecanismos internacionales para reducir las emisiones del transporte aéreo y con una advertencia sobre el riesgo de que impuestos nacionales o regionales adicionales fragmenten los esfuerzos globales de descarbonización.

La tercera y última jornada del encuentro estuvo centrada en el fortalecimiento del Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA, en inglés), considerado por la OACI una herramienta clave para alcanzar el objetivo de crecimiento neutro en carbono de la aviación.

La OACI señaló en un comunicado que durante las sesiones varios estados expusieron ejemplos de aplicación exitosa del sistema, incluidos modelos digitales para el seguimiento y verificación de emisiones de CO2 y mecanismos de cooperación internacional para armonizar los procesos de certificación.

Los participantes destacaron que cada vez más países están alineando sus métodos de verificación y acreditación de datos de emisiones, lo que permite que sistemas aprobados en una jurisdicción sean reconocidos por otras y simplifica el cumplimiento normativo para las aerolíneas que operan internacionalmente.

También señalaron la importancia de la formación técnica, las redes de expertos y la asistencia de organismos como la OACI y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, en inglés).

Al mismo tiempo, los expertos advirtieron de la creciente brecha entre la demanda de combustibles sostenibles de aviación (SAF, en inglés), combustibles de menor intensidad de carbono (LCAF) y créditos de emisiones elegibles para el CORSIA, y la limitada oferta disponible a nivel mundial.

Según los participantes, el aumento de la inversión y del interés de las aerolíneas está generando nuevas oportunidades, pero también pone de relieve la necesidad de acelerar la producción y las aprobaciones regulatorias.

Uno de los debates más destacados de la jornada giró en torno a los impuestos ambientales aplicados al transporte aéreo.

Los panelistas sostuvieron que la introducción de tasas nacionales o regionales adicionales junto al CORSIA genera complejidad regulatoria, costes adicionales y fragmentación de políticas climáticas.

También afirmaron que estos gravámenes rara vez se destinan a financiar la reducción de emisiones en la aviación y que, en varios países, han sido posteriormente retirados o reducidos por su escasa eficacia ambiental.

Los expertos subrayaron además la importancia de preservar la conectividad aérea, especialmente para los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares, y alertaron de que nuevos impuestos podrían aumentar los costes de transporte y afectar la resiliencia económica y social de estas regiones.

La jornada también abordó las necesidades de financiación de la transición energética de la aviación. Los participantes analizaron el papel de Finvest, una plataforma impulsada por la OACI para conectar promotores de proyectos, inversores, aerolíneas y responsables políticos.

Según los ponentes, la iniciativa puede ayudar a superar obstáculos como la falta de contratos de compra a largo plazo, la incertidumbre regulatoria y las dificultades de financiación en las primeras etapas de los proyectos, especialmente en mercados emergentes.

La Semana del Clima de la Aviación reunió desde el lunes en Montreal a gobiernos, representantes de la industria y expertos internacionales para acelerar los esfuerzos dirigidos a que el transporte aéreo alcance emisiones netas cero en 2050. EFE

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