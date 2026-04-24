La obra de Chema Madoz se encuentra con la de Helena Almeida en una exposición en Toulouse

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Pol Lloberas Cardona

Toulouse (Francia), 24 abr (EFE).- La galería de arte Le Chateau d’Eau de Toulouse (sur de Francia) acoge una exposición consagrada a la obra del fotógrafo español Chema Madoz (Madrid, 1958) y a la de la portuguesa Helena Almeida (1934-2018), dos de los mayores exponentes de la fotografía contemporánea en sus países.

El título de la exposición, ‘Diseños habitados’, rinde homenaje a la primera serie de fotografías publicada por Almeida, ‘Desenho habitado’ (1976), que asentó las bases de su estilo personal con autorretratos pincelados ‘a posteriori’: elementos que «habitaban» sus composiciones.

La directora del Chateau d’Eau, Magali Blénet, consideró en declaraciones a EFE que las obras de ambos fotógrafos son «muy diferentes» y explicó que «lo que une a los dos trabajos es, sobre todo, el proceso creativo».

«Si se pasea por la exposición puede verse que, en las fotografías de Madoz, el humano está ausente; son como bodegones de objetos. En el caso de Helen Almeida, ella está siempre presente», apuntó.

La exposición incluye croquis, dibujos preparatorios y objetos artesanales «rara vez mostrados en el trabajo de Chema Madoz», así como estudios y dibujos de las pinceladas que Helena Almeida concibió para sus fotografías antes de tomarlas.

«No son fotógrafos que salieran a la calle a hacer fotos: hacían sus trabajos preparatorios, dibujos y, incluso, les daban una historia visual, como en una película (…) No es algo corriente en fotografía», indicó.

Del lado de Almeida, destaca su fotografía de unas manos trazando una línea que, de seguirse, sale del cuadro en forma de hilo, así como un autorretrato rematado con una pincelada azul sobre la instantánea.

En su interacción con el encuadre mediante el color y la postura, la portuguesa rompía con las constricciones del formato como si de una obra de Madoz se tratase, convirtiéndose, ella misma, en el propio arte.

Por su parte, Madoz demuestra su ingenio con juegos visuales que emplean objetos cotidianos, dejando estampas como una vajilla que se seca en las rejas de una alcantarilla o una escalera de mano que, apoyada sobre un espejo, toma la forma de una escalera de pintor.

«Uno piensa en el surrealismo cuando lo ve, porque es hacia lo que nos dirige. Hay una estética importante: un punto de vista que es perfecto y con unas fotografías que están muy, muy bien tomadas», dijo la directora sobre el español.

Como Almeida, Madoz también retrata lo cotidiano al captar objetos y formas en posiciones poco habituales: un cambio de forma pero no de fondo que aproxima a los dos artistas.

La exposición se ha organizado junto a la fundación artística catalana ‘Foto Colectania’, cuyo exdirector, Pepe Font de Mora, la ha comisariado, y permanecerá abierta al público hasta el 23 de agosto.

Madoz, nacido en Madrid, es hoy considerado una figura central de la fotografía contemporánea española, galardonado en el 2000 con el Premio Nacional de Fotografía y el Premio PhotoEspaña, cuya obra ha recorrido galerías por todo el mundo, como el Centro Pompidou de París, el Museo de Bellas Artes de Caracas o el Fotofest International de Houston.

Sus fotografías también podrán verse en Madrid a partir del próximo 5 de mayo en el Festival PHoto ESPAÑA, en la Galería Elvira González, y a partir de octubre, con la exposición ‘Manual de un distraído’ en la Sala Canal de Isabel II. EFE

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