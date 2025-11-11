La OEA exige a Honduras respetar la independencia de las autoridades electorales

Washington, 11 nov (EFE).- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, exigió este martes a Honduras respetar la «independencia» de las autoridades electorales ante el proceso judicial impulsado contra dos magistrados del Tribunal Electoral del país centroamericano.

«La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresa su preocupación por los recientes acontecimientos en Honduras que afectan el proceso de las elecciones nacionales», declaró en un comunicado.

La preocupación de la OEA llega después de que el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, solicitara un antejuicio en contra de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Además, una de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido acusada por la Fiscalía de ‘conspiración’ contra el proceso electoral, a 25 días de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

Por lo anterior, Ramdin respaldó la reciente declaración emitida por la misión de observación electoral de la OEA en Honduras en la que apuntó que «es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio» de los encargados del proceso electoral.

«Las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político. Su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática», apuntó.

«Las diferencias internas dentro de los órganos colegiados pueden reflejar el pluralismo democrático, pero no deben generar parálisis, socavar el calendario electoral ni afectar la confianza pública en el proceso electoral», agregó. EFE

