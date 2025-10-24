La OMC apoya a la Comisión Europea en el diferendo con Colombia sobre las papas fritas congeladas

La Organización Mundial de Comercio apoyó a la Unión Europea en el último capítulo de este caso contra Colombia sobre las tasas impuestas a las importaciones de papas fritas congeladas de Bélgica, Alemania y Países Bajos.

La disputa ha estado en discusión en la OMC desde noviembre de 2019, un año después de que Colombia impusiera tasas antidumping a las papas fritas de los tres países europeos.

Las medidas antidumping son permitidas por la institución con sede en Ginebra, pero solo bajo algunas condiciones y son objeto de críticas.

Pero la Comisión Europea dijo que las medidas anunciadas por Colombia en noviembre de 2018 son totalmente injustificadas y perjudican a las empresas europeas.

La UE ganó el proceso en diciembre de 2022, ya que en un arbitraje se le reprochó a Colombia la manera como calculó los derechos aduanales y concluyeron que esos derechos violaban las reglas del comercio mundial.

El año pasado, la UE pidió a un grupo especial de la OMC reexaminar el caso, acusando a Colombia de no haber aplicado la decisión inicial.

En un informe publicado el jueves, ese grupo especial concluyó que Colombia no se conformó plenamente a la decisión anterior, lo que podría abrir la vía a la Comisión Europea para obtener el derecho de respuesta.

«Recomendamos a Colombia ajustar sus medidas de conformidad con sus obligaciones según el Acuerdo antidumping», declaró el grupo especial en su decisión.

El caso avanzó en el marco de un sistema temporal aplicado por varios países en 2020 tras el hundimiento del órgano de apelaciones de la OMC, provocado por Estados Unidos.

Washington, que había acusado al grupo especial de apelaciones de la OMC de abuso de poder, bloqueó el nombramiento de nuevos jueces, privándolo del quórum de tres jueces necesario para examinar los casos debido a las jubilaciones obligatorias.

El diferendo sobre las papas fritas congeladas entre la UE y Colombia fue el primer conflicto comercial en ser sometido a un Arbitraje de Apelación Interina Multipartito (MPIA).

