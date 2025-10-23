La OMC falla de nuevo a favor de la UE en disputa con Colombia por aranceles a patatas

Ginebra, 23 oct (EFE).- Un comité de la Organización Mundial del Comercio determinó que Colombia no cumplió plenamente con una resolución anterior según el cual los aranceles impuestos como medida antidumping por el país suramericano a patatas congeladas provenientes de la UE no eran acordes a las normas de la OMC.

El dictamen concluye que el Ministerio colombiano de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) «ha actuado de manera incompatible con el Acuerdo Antidumping», menoscabando o anulando los beneficios para la Unión Europea.

«Recomendamos que Colombia disponga sus medidas en conformidad con sus obligaciones bajo el Acuerdo Antidumping», concluye la decisión del comité de la OMC.

Colombia impuso en noviembre de 2018 derechos «antidumping» a las patatas fritas congeladas procedentes de la UE, lo que afectó a casi el 85 % de esas exportaciones comunitarias, valoradas en 19,3 millones de euros y procedentes principalmente de Bélgica, Alemania y Países Bajos.

Tras una revisión por expiración, Colombia prorrogó sus derechos «antidumping» hasta el 30 de septiembre de 2027.

Bruselas defiende que las autoridades colombianas han calculado los aranceles con «metodologías defectuosas» que provocaron tasas sobredimensionadas.

La UE solicitó por primera vez consultas de la OMC con Colombia sobre este conflicto comercial en noviembre de 2019, y un primer panel emitió una decisión ya mayoritariamente favorable a la UE en agosto de 2022. EFE

abc/fpa