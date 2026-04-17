La OMI celebra la misión de R.Unido y Francia en Ormuz y está «lista» para evacuar buques

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Londres, 17 abr (EFE).- La Organización Marítima Internacional (OMI) celebró este viernes la misión multinacional anunciada por el Reino Unido y Francia, junto al menos una docena de países más, para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz y aseguró estar preparada para iniciar su plan de evacuación de buques «sin demora».

Tras la cumbre celebrada hoy en París, el secretario de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez, instó a los líderes a «intensificar» el trabajo diplomático y su colaboración con la organización para defender el principio de libertad de navegación, rechazar la imposición de peajes en Ormuz, o apoyar el plan marco de evacuación de la organización para los marineros afectados.

«Como organización, estamos listos para implementar este plan sin demora», comentó el secretario general de la OMI, que recordó que todavía hay 20.000 marineros y 2.000 embarcaciones atrapadas en el golfo Pérsico en un comunicado difundido por la agencia de la ONU.

Las palabras de Domínguez llegan después de que Irán declarase este viernes «totalmente abierto» el estrecho de Ormuz hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos y de que, tanto el primer ministro británico, Keir Starmer, como el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciasen que llevarán a cabo una «misión multinacional» para salvaguardar el tránsito en este paso estratégico.

Esta misión, en la que previsiblemente una docena de países aportarán medios militares, se concretará en una reunión de planificación en Londres la próxima semana y será, en palabras de Starmer, «estrictamente pacífica y defensiva» y para «asegurar el tráfico comercial y ayudar en el desminado».

Domínguez agradeció el liderazgo de Starmer y Macron en la iniciativa y recordó que el principio de libertad de navegación «no es negociable» y que, de acuerdo con las Naciones Unidas y la Ley Marítima Internacional, los estrechos transitados internacionalmente no pueden ser cerrados por Estados ribereños y no existe base legal para introducir pagos o imponer peajes en estos.

«El transporte marítimo y la gente de mar nunca deben utilizarse como moneda de cambio en conflictos geopolíticos», concluyó el diplomático panameño. EFE

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