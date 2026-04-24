La OMI ha registrado 29 ataques contra buques en el golfo Pérsico desde que empezó guerra

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Londres, 24 abr (EFE).- La Organización Marítima Internacional (OMI) ha registrado 29 ataques «verificados» en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz desde que comenzó la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, a la que sucedió el bloqueo del estrecho.

Esos ataques han dejado diez muertos y daños de distinta consideración en las naves. La OMI no identifica a los atacantes, aunque tanto Irán como EEUU se han atribuido algunos de los ataques.

En una reunión celebrada hoy con los Estados miembros de la OMI y representantes del sector naviero en Londres, el secretario general Arsenio Domínguez reiteró que «no hay tránsito seguro en ninguna parte del estrecho de Ormuz», por lo que desaconsejó a las navieras aventurarse por esa vía, según un comunicado difundido por la organización.

Recordó además que desde el 28 de febrero permanecen «atrapados» en un lado u otro del estrecho de Ormuz 20.000 marinos y gente de mar a bordo de 1.600 buques que quedaron varados, y advirtió que pronto sufrirán escasez de agua y alimentos.

»Además del agotamiento y el impacto en la salud mental de las tripulaciones, estas se sienten invisibles y tienen la sensación de que no se les valora», dijo Domínguez, haciendo referencia a una reciente conversación con un marino que pasó seis semanas en el bloqueo. EFE

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