La OMS afirma que la hambruna en Gaza sigue sin remitir tras el alto el fuego

2 minutos

Ginebra, 23 oct (EFE).- El grado de hambruna y malnutrición en Gaza sigue sin remitir pese al alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, ya que la ayuda alimentaria que entra en la Franja sigue sin ser suficiente, advirtió este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«La ayuda es significativamente baja, no puede reducir el nivel de hambre, y la situación sigue siendo catastrófica porque no llega lo suficiente», aseguró en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros recordó que entran en Gaza actualmente entre 200 y 300 camiones con ayuda a diario, lejos de los 600 requeridos y acordados, y puntualizó que muchos de ellos son envíos comerciales porque «mucha gente no puede permitirse comprar nada».

En la misma rueda de prensa, el representante de la OMS en Cisjordania y Gaza, Rik Peeperkorn, reconoció que la llegada de ayuda humanitaria mejoró desde el comienzo del alto el fuego, pero recordó que el paso de Rafah sigue cerrado, así como otros internos para llevar asistencia al norte de la Franja.

Él y otros responsables de la OMS recordaron que al menos 411 gazatíes murieron por malnutrición este año, entre ellos 109 niños (89 de ellos menores de cinco años), mientras al menos 600.000 personas en la Franja siguen sufriendo niveles de seguridad alimentaria «catastróficos».

Tedros subrayó que las necesidades sanitarias en Gaza siguen siendo enormes, tras un conflicto que dejó 170.000 heridos, incluidos más de 5.000 amputados y 3.600 con graves quemaduras.

«Al menos 42.000 personas sufren heridas que requieren largo tiempo de rehabilitación», recordó el director general, quien también señaló que 4.000 mujeres dieron a luz cada mes en condiciones de riesgo, un millón de personas requieren asistencia en salud mental y 14 de los 36 hospitales gazatíes detuvieron sus operaciones.

Aunque la OMS anunció esta madrugada las primeras evacuaciones desde el alto el fuego (41, todos ellos niños), otros 15.000 requieren salir de Gaza para poder ser tratados, resaltó Tedros, quien subrayó que es especialmente importante que se reanuden los envíos de pacientes a Cisjordania y Jerusalén Este.

El máximo responsable de la OMS recordó que la organización ha elaborado un plan de 60 días para recuperar parcialmente los servicios sanitarios en Gaza, con un coste de 45 millones de dólares, «pero reconstruir completamente su sistema de salud requerirá al menos 7.000 millones de dólares». EFE

abc/pddp