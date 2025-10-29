La OMS denuncia el asesinato de 460 pacientes y acompañantes en un hospital de Al Fasher

1 minuto

Ginebra, 29 oct (EFE).- Más de 460 pacientes y acompañantes han sido asesinados en un ataque al Hospital Materno Saudí de Al Fasher, la ciudad del norte de Darfur (Sudán) tomada por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) el pasado fin de semana, denunció este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló en su cuenta oficial en X que la organización está «horrorizada y profundamente conmocionada» por estas muertes, que se producen después de que se denunciaran en el lugar otros ataques y detenciones de trabajadores sanitarios.

En los dos años y medio de conflicto entre Ejército y FAR, la OMS ha verificado al menos 185 ataques contra la red sanitaria sudanesa, con 1.204 muertos y 416 heridos, incluyendo pacientes y trabajadores sanitarios. EFE

abc/rf