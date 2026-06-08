La OMS reduce el riesgo por el brote de ébola para buena parte del continente africano

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Ginebra, 8 jun (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) redujo de «alto» a «bajo» el riesgo sanitario por el brote de ébola para el continente africano, con excepción del país más afectado, la República Democrática del Congo (RDC), y sus naciones vecinas.

En su nuevo informe de situación sobre el brote, OMS ha reevaluado los riesgos y considera que el peligro de expansión de la epidemia a la mayor parte de África es bajo, como al resto del mundo, aunque el riesgo en la RDC se mantiene «muy alto», mientras que es «alto» en Uganda, donde también ha habido contagios, y en el resto de países vecinos al territorio congoleño.

El informe recordó que por ahora se han confirmado 534 casos (515 en la RDC y 19 en Uganda), con 93 muertes (91 y 2 en esos países, respectivamente), mientras que 17 personas se han recuperado de la enfermedad.

La tasa de letalidad es por ahora del 17,4 %, inferior a los dos anteriores brotes de esta variante del virus, llamada Bundibugyo, que se dieron en 2007 en Uganda (donde un 30 % de los contagiados fallecieron) y en 2012 en la RDC (50 % de muertes).

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha viajado esta semana a Uganda para apoyar la respuesta al brote, pocos días después de haber visitado la RDC con el mismo objetivo. EFE

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