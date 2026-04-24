La ONU advierte de un posible episodio de El Niño a mediados de año

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El fenómeno meteorológico conocido como El Niño, que en 2024 impulsó las temperaturas globales a niveles récord, podría regresar a mediados de 2026, alertó este viernes la ONU.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM, una agencia de la ONU), señaló que es probable que las condiciones de El Niño vuelvan en el período de mayo a julio.

La OMM advirtió que los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un evento intenso.

El Niño es un fenómeno climático natural que calienta las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico ecuatorial central y oriental, y provoca cambios en los patrones de vientos, presión y precipitaciones.

Las condiciones oscilan entre El Niño y su opuesto, La Niña, con fases neutras entre ambos.

El último episodio de El Niño contribuyó a que 2023 fuera el segundo año más caluroso registrado y 2024 el más cálido de todos.

«Tras un período de condiciones neutras a principios de año, ahora los modelos climáticos apuntan claramente en la misma dirección y pronostican, con un nivel de confianza alto, la instauración de un episodio de El Niño, que cobrará mayor fuerza en los meses siguientes», apuntó Wilfran Moufouma Okia, jefe de predicción climática de la OMM.

«Los modelos indican que puede tratarse de un episodio intenso, pero la denominada barrera de predictibilidad de la primavera añade incertidumbre a los pronósticos generados en esta época del año. En general, la fiabilidad de los pronósticos aumenta una vez pasado el mes de abril», agregó.

El Niño suele producirse cada dos a siete años y dura entre nueve y doce meses.

La OMM señaló en su último Boletín Global Mensual sobre el Clima Estacional un cambio claro en las condiciones del Pacífico ecuatorial.

Las temperaturas de la superficie marina están aumentando rápidamente. Esto «apunta a un probable retorno de las condiciones de El Niño tan pronto como entre mayo y julio», indicó la organización.

Los pronósticos señalan en el próximo trimestre «predominarán en casi todo el planeta temperaturas de la superficie terrestre superiores a lo normal».

«No hay indicios de que el cambio climático aumente la frecuencia o la intensidad de los episodios de El Niño», señaló la OMM, con sede en Ginebra.

Sin embargo, «puede amplificar los efectos asociados porque los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor y las lluvias intensas, disponen de más energía y humedad a raíz del incremento de las temperaturas del aire y del océano», añadió.

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