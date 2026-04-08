La ONU alerta de la dificultad de los desplazamientos en Líbano tras los ataques israelíes

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Naciones Unidas, 8 abr (EFE).- El coordinador residente y humanitario de la ONU en el Líbano, Imran Riza, afirmó este miércoles que la población se encuentra «conmocionada» por la escalada de los últimos ataques israelíes y advirtió de las dificultades que afrontan quienes intentan desplazarse dentro del país.

Israel lanzó el miércoles su «mayor ataque» desde el inicio de la guerra contra el Líbano el pasado 2 de marzo, que causó decenas de muertos y cientos de heridos, según un balance preliminar oficial del Gobierno libanés.

Los ataques alcanzaron varias zonas densamente pobladas, incluyendo Bir Hassan, Al Rihab, Hay Al Solloum, Al Shiah, Al Choueifat y Aramoun, en el sur de Beirut, así como barrios de la capital como Barbour, Corniche al Mazraa y Ain al Mreisseh.

Entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes del grupo chií Hizbulá, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización, y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.

Riza señaló en una rueda de prensa virtual desde Beirut que «hay personas tratando de desplazarse dentro del país», algo «muy difícil esta vez».

El alto funcionario agregó que «el sonido que ha dominado todo Beirut durante las últimas horas es el de las ambulancias recorriendo la ciudad».

El coordinador humanitario calificó los ataques israelíes como «dramáticos y enormes», con un número de víctimas que, aunque aún no se conoce con exactitud, se espera que ascienda al menos a varios centenares.

«Creo que todos, en todos los sectores, están increíblemente sorprendidos por el nivel de la escalada de estos ataques», dijo.

También advirtió de que «el nivel de desesperación entre la población es elevado» tras la ofensiva, que tuvo lugar después de que entrara en vigor la tregua entre Estados Unidos e Irán que, por su parte, ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz por los ataques, según medios iraníes.

«Se necesita una desescalada urgente y diálogo para prevenir más sufrimiento, junto con un acceso humanitario rápido y sin obstáculos», subrayó Riza.

Según las autoridades libanesas, más de 1.500 personas han muerto en territorio libanés y otras 4.800 han resultado heridas en los ataques de Israel. EFE

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