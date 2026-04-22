La ONU alerta sobre la tragedia de desaparecidos en México y pide reforzar mecanismos

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Ciudad de México, 22 abr (EFE).- El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, alertó este miércoles de la tragedia que a su juicio supone la crisis de desaparecidos en el país norteamericano, por lo que llamó a reforzar los mecanismos de protección a pesar de reconocer el trabajo del Gobierno de Claudia Sheinbaum en esta materia.

«Soy plenamente consciente de que la seguridad pública sigue siendo uno de los retos más complejos de la sociedad mexicana. Los grupos delictivos organizados continúan operando en varias partes del país y tienen un impacto significativo en el disfrute de los derechos humanos de la población», declaró el diplomático en una rueda de prensa en la capital mexicana.

Al término de su visita oficial, que calificó de «fructífera», Türk reconoció los «esfuerzos» de las autoridades mexicanas para «hacer frente» a la violencia y para «reforzar» las instituciones, aunque advirtió de que existe «impunidad» y que es uno de los desafíos «más graves y dolorosos» del país en materia de derechos humanos.

«Fue doloroso escuchar testimonios que reflejan la magnitud de esta tragedia (…) Es fundamental que el Estado siga reforzando los mecanismos de búsqueda, los procesos de identificación forense, las medidas de protección y las capacidades de investigación para hacer frente a esta crisis», añadió.

El alto comisionado de la ONU, quien se reunió con colectivos de búsqueda, aplaudió su «valor y tenacidad» al asegurar que «lideran los esfuerzos por promover visibilidad, rendición de cuentas y respuestas institucionales».

Türk pidió que este esfuerzo de búsqueda «no se politice» y se ponga a las víctimas «en el centro» ante la acción del crimen organizado y el «torrente de armamento» que llega a México diariamente.

Esta petición, explicó, la realiza porque en su visita al país norteamericano vio «polarización» en esta cuestión, lo que «no hace justicia» a las víctimas.

«Es fundamental que las instituciones continúen avanzando hacia el fortalecimiento de las instituciones civiles y profesionales plenamente sujetas a mecanismos de rendición de cuentas», apuntó antes de insistir en que «lo importante» es encontrar una «solución» a la problemática.

Respuesta a críticas

Sobre el reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), que desató las críticas del Gobierno mexicano por ser «tendencioso», Türk indicó que se tiene que «respetar», si bien evitó pronunciarse acerca de si la situación de los desaparecidos en el país puede constituir un crimen de lesa humanidad, tal y como sostiene la CED.

Por último, el diplomático quiso mostrar su «preocupación» ante la violencia contra las mujeres y la figura de la prisión preventiva oficiosa contemplada en el sistema jurídico, al señalar su «impacto en la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso».

El alto comisionado de Naciones Unidas concluyó una vista en la que se reunió con miembros de la sociedad civil y autoridades mexicanas, entre ellas Sheinbaum y la titular de la Secretaria de Gobiernación, Rosa Icela Rodríguez, en un contexto en el que existen más de 133.000 personas desaparecidas en el país, según cifras oficiales. EFE

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