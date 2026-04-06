La ONU atribuye a grupos armados el 70 % de las violaciones de DDHH en la RD Congo

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Nairobi, 6 abr (EFE).- El 70 % de las violaciones de derechos humanos que se producen en la República Democrática del Congo (RDC) son atribuibles a grupos armados, mientras que el 30 % restante son responsabilidad del propio Ejército congoleño, según afirmó este lunes Naciones Unidas.

Así lo muestra un informe de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU (OCDHNU) sobre la situación del país en el mes de enero, en el que se muestra que la mayoría de violaciones son imputables a la rebelde Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23), apoyados por Ruanda, con 140 abusos en este periodo.

El siguiente grupo son los Wazalendo, una milicia de autodefensa aliada de Kinsasa, que cometió 56 violaciones de derechos humanos; o las Fuerzas Aliadas Democráticas (ADF), grupo armado con vínculos difusos con Estado Islámico, con 27 abusos.

Otros grupos incluidos en violaciones de derechos humanos en enero son las milicias mai-mai, formadas por campesinos y otros civiles armados para defenderse de otros rebeldes e incluso del mismo Ejército, con 15; y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), apoyadas por la RDC, con diez.

Mientras tanto, los agentes estatales fueron responsables de 135 abusos de derechos humanos, especialmente las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), con 90, o la Policía Nacional, con 31.

En total, la OCDHNU informó sobre 439 violaciones y abusos de derechos humanos documentados en todo el país, lo que representa una disminución del 27 % en comparación con diciembre.

El 97 % de estos abusos se concentran en provincias afectadas por el conflicto armado en el este del país, con 411 de ellos cometidos en las provincias de Kivu del Norte (242), Kivu del Sur (122) e Ituri (42).

Violencia sexual

La OCDHNU también detalló que, durante el mes de enero, fueron documentados al menos 46 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, que afectaron a 39 mujeres, 21 niñas y un hombre.

Aunque esta cifra representa una disminución del 59 % en comparación con el mes anterior, el organismo lo achacó a la falta de denuncia causada por la inseguridad y el acceso limitado de las víctimas a la asistencia humanitaria, más que a una disminución real de la violencia.

Como en meses anteriores, los principales responsables siguen siendo los grupos armados, que concentran el 52 % de los casos de violencia sexual y de género, mientras que los agentes estatales son responsables del 46 % de los casos.

Desde 1998 el este de la RDC está sumida en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

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