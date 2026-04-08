La ONU condena secuestro y asesinato de defensor indígena de derechos humanos en Colombia

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Bogotá, 8 abr (EFE).- La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó este miércoles el secuestro y posterior asesinato del líder indígena Reinaldo José Campos, gobernador de un resguardo indígena del pueblo makaguán en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca (este).

Según informó el organismo, Campos fue «privado arbitrariamente de la libertad» durante la mañana del lunes y posteriormente asesinado en esa región fronteriza con Venezuela.

La ONU destacó que el dirigente indígena pertenecía a la Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales de Arauca (Asocata), donde ejerció como fiscal encargado y presidente, y también era delegado del Mecanismo Especial de Consulta de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del Gobierno.

El organismo internacional instó a las autoridades colombianas a investigar «de manera pronta y exhaustiva» lo ocurrido, garantizar justicia y reforzar las medidas de protección para líderes y comunidades indígenas en Arauca, un departamento donde, advirtió, persisten graves riesgos para quienes defienden los derechos humanos.

Asimismo, recordó que el pueblo indígena makaguán cuenta con medidas especiales de protección ordenadas por la Corte Constitucional desde 2010, al estar en riesgo de extinción física y cultural, lo que hace «aún más urgente» la adopción de acciones efectivas para su salvaguarda.

La ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) aseguró que con la muerte de Campos ya son 37 los líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va de 2026.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que el asesinato causa un «daño irreparable» al proceso organizativo que lideraba Campos y a los derechos colectivos de los pueblos étnicos.

De acuerdo con información preliminar, el líder indígena había recibido presuntas amenazas de parte del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, comandada por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia por el que el Gobierno ofrece una millonaria recompensa. EFE

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