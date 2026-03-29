La ONU declara 40 nuevas especies protegidas, incluidas el guepardo y el tiburón martillo

2 minutos

São Paulo, 29 mar (EFE).- Los países miembros de la Convención de la ONU sobre Especies Migratorias (CMS) aprobaron este domingo sumar 40 nuevos animales a la lista de especies protegidas, en la clausura de la COP15, que se celebró durante esta semana en Campo Grande (Brasil).

Entre las nuevas especies bajo protección internacional, avaladas por el plenario de la decimoquinta conferencia, figuran el guepardo, la hiena rayada, la nutria gigante, el tiburón martillo y 24 tipos de aves petreles.

Estas nuevas especies silvestres protegidas se incluirán en los apéndices I y/o II de la CMS, que ya cuentan con alrededor de 1.200 géneros.

El primero protege especies en peligro crítico de extinción con prohibición estricta de captura y el segundo engloba géneros en estado desfavorable que necesitan cooperación internacional y manejo para garantizar su supervivencia.

Según un informe de la ONU, el porcentaje de animales de la lista de la Convención que vive bajo amenaza subió hasta el 24 %, dos puntos más que hace dos años, y un 49 % registra poblaciones decrecientes, frente al 44 % anterior.

El presidente de la COP15, João Paulo Capobianco, felicitó a los negociadores en la última sesión plenaria por el «trabajo extraordinario» realizado durante la última semana.

Más de 2.000 representantes de gobiernos, comunidades indígenas, organizaciones internacionales y ONG participaron desde el lunes pasado en la conferencia internacional sobre especies migratorias, que se celebra cada tres años.

Además de los 133 signatarios de la CMS, otra treintena de países participó en acuerdos y memorandos de la Convención en la ciudad de Campo Grande, puerta de entrada del Pantanal, el mayor humedal del planeta, que comparten Brasil, Bolivia y Paraguay.

La cita fue inaugurada el domingo pasado por los presidentes de Brasil y Paraguay, Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña, quienes lanzaron un llamado en defensa de la cooperación internacional y la ciencia como la mejor herramienta para la conservación del medioambiente.

Esta fue la segunda conferencia internacional sobre medioambiente en Brasil en menos de un año. En noviembre, el país sudamericano también acogió la cumbre climática de la ONU (COP30) en la ciudad amazónica de Belém. EFE

cms/fpa