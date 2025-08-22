La ONU declara un estado de hambruna en Gaza, Netanyahu denuncia una «mentira»

La ONU declaró el viernes un estado de hambruna en Gaza, después de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación «catastrófica», cuando Israel amenaza con destruir la mayor ciudad del territorio palestino.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el anuncio de «mentira descarada». «Israel no tiene una política de hambruna. Israel tiene una política de prevención de la hambruna», aseguró el dirigente, citado por su oficina.

Tras meses de alertas sobre una hambruna en el territorio devastado por la guerra, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo de la ONU con sede en Roma, confirmó que la gobernación de Gaza atraviesa actualmente una hambruna y se espera que se extienda a las zonas de Deir al Balah y Jan Yunis de aquí a finales de septiembre.

La gobernación de Gaza representa aproximadamente el 20% del territorio palestino. Si se le suma Jan Yunis (29,5%) y Deir al Balah (16%), se llega al 65,5%, lo que equivale a dos tercios de la Franja de Gaza, con 365 km2, donde viven hacinados más de dos millones de palestinos.

Según los expertos de la ONU, más de medio millón de personas en Gaza se enfrentan a condiciones «catastróficas», el nivel más alto de penuria alimentaria en la IPC, caracterizado por la hambruna y la muerte.

Esta hambruna «podría haberse evitado» sin «la obstrucción sistemática de Israel», acusó el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, en Ginebra.

Hamas pidió «una acción inmediata de la ONU» para detener la guerra y «la apertura sin restricciones de los pasos fronterizos» con vistas a «la entrada urgente y continua de alimentos, medicamentos, agua y combustible».

– «Crimen de guerra» –

Diariamente, periodistas de AFP en la Franja de Gaza asisten a la distribución de alimentos, donde multitudes de palestinos se abalanzan gritando, llorando y suplicando que les rellenen sus cacerolas vacías.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que «es un crimen de guerra utilizar el hambre con fines militares».

«No podemos permitir que esta situación continúe con total impunidad», lanzó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Por su parte, la Cruz Roja instó a Israel, en su calidad de potencia ocupante, a «satisfacer las necesidades básicas» de los habitantes de Gaza, mientras que Reino Unido tildó la situación de «escándalo moral».

Más temprano, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió destruir Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio, si Hamás no se desarma, libera a todos los rehenes que quedan en el enclave y pone fin a la guerra en los términos del Estado hebreo.

«Si no aceptan, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanun», escribió en X, en referencia a dos ciudades de la Franja que quedaron prácticamente arrasadas desde el inicio de la guerra.

Esta afirmación se produjo un día después de que Netanyahu diera luz verde a «negociaciones inmediatas» destinadas a «liberar a todos los rehenes» restantes en Gaza.

Sin mencionarlo explícitamente, Netanyahu respondió así a la última propuesta de los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) de un alto el fuego.

– «Estamos muriendo» –

Israel, aunque asegura que quiere negociar un alto el fuego y la liberación de rehenes, controla cerca del 75% del territorio palestino e intensifica su presión militar.

A principios de esta semana, el Ministerio de Defensa autorizó la movilización de unos 60.000 reservistas para una operación de toma de Ciudad de Gaza.

La Defensa Civil de Gaza indicó que 46 personas murieron el viernes por ataques y disparos israelíes, más de la mitad en Ciudad de Gaza.

«Los bombardeos no han cesado desde esta mañana (…) pero no sabemos adónde ir», declaró Umm Mohammed Nasr, de 42 años y madre de cuatro hijos. «Estamos muriendo».

Dadas las restricciones impuestas por Israel a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente estas cifras ni las afirmaciones del ejército.

Hamás aceptó el lunes un proyecto de acuerdo que, según fuentes palestinas, prevé una tregua de 60 días durante los cuales, los rehenes aún cautivos en Gaza (49 en total, incluidos 27 declarados muertos por el ejército israelí) serían liberados en dos etapas a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos.

Sin embargo, Israel insiste en que cualquier acuerdo debe contemplar la liberación simultánea de todos los cautivos.

El ataque del grupo islamista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales.

Las represalias israelíes en Gaza han dejado 62.192 fallecidos, también en su mayor parte civiles, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza -gobernada por Hamás-, que la ONU considera fiables.

