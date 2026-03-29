La ONU en Yemen teme una escalada regional con la participación de los hutíes en la guerra

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Saná, 29 mar (EFE).- El enviado especial de las Naciones Unidas para el Yemen, Hans Grundberg, expresó este domingo su preocupación por la reciente decisión de los rebeldes chiíes hutíes de participar en la guerra regional que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Esta acción de escalada corre el riesgo de arrastrar al Yemen a la guerra regional, lo que solo dificultaría aún más la resolución del conflicto en el Yemen, agravaría sus consecuencias económicas y prolongaría el sufrimiento de la población civil», afirmó Grundberg en un comunicado.

El diplomático subrayó que ningún actor tiene por sí solo el derecho de arrastrar unilateralmente al país a un conflicto más amplio e hizo un llamamiento a la «máxima moderación y al cese inmediato de nuevas acciones militares».

Grundberg está en contacto con las partes interesadas yemeníes, regionales e internacionales, a las que instó a utilizar los canales diplomáticos y de mediación «para reducir la tensión y evitar que el conflicto se extienda a la región».

«Las Naciones Unidas mantienen su compromiso de promover una paz justa y sostenible en el Yemen. Para lograrlo, es necesario que las partes antepongan los intereses del pueblo yemení y eviten verse aún más envueltas en la confrontación regional», concluyó.

Esta declaración llega un día después de que los rebeldes chíies hutíes del Yemen afirmaran que habían lanzado dos ataques contra territorio de Israel como parte de sus operaciones en apoyo a Irán y grupos aliados en Oriente Medio.

Estas acciones reafirman el creciente temor a una guerra regional más extensa, con grupos respaldados por Irán -entre ellos el libanés Hizbulá y milicias iraquíes- que participan en las hostilidades contra Israel y las fuerzas estadounidenses. EFE

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