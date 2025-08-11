La ONU exige la liberación inmediata de la activista venezolana Martha Lía Grajales

Naciones Unidas, 11 ago (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Turk, exigió este lunes la liberación «inmediata» de la activista venezolana Martha Lía Grajales, detenida por delitos de «incitación al odio», «conspiración con Gobierno extranjero» y «asociación».

«@volker_turk exige la liberación inmediata de la defensora de derechos humanos Martha Lía Grajales, detenida tras una manifestación en Caracas el 8 de agosto», apuntó ACNUDH en su perfil de X.

Turk pidió además que la familia y el abogado de Grajales sean informados sobre «su suerte y paradero», e insistió en la necesidad de que sus derechos humanos sean respetados.

Grajales, activista de derechos humanos, fue detenida el pasado viernes después de participar en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares de presos políticos que fueron agredidos el martes cuando hacían una vigilia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

La Fiscalía General de este país confirmó este lunes la detención de Grajales, e indicó que será acusada de los delitos de «incitación al odio», «conspiración con Gobierno extranjero» y «asociación».

«Fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la república», señaló la institución en Instagram.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que a Grajales se le dictó una medida de privativa de libertad «por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación», sin ofrecer mayores detalles de los supuestos hechos que habría cometido la activista. EFE

