The Swiss voice in the world since 1935

La ONU exige la liberación inmediata de la activista venezolana Martha Lía Grajales

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Naciones Unidas, 11 ago (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Turk, exigió este lunes la liberación «inmediata» de la activista venezolana Martha Lía Grajales, detenida por delitos de «incitación al odio», «conspiración con Gobierno extranjero» y «asociación».

«@volker_turk exige la liberación inmediata de la defensora de derechos humanos Martha Lía Grajales, detenida tras una manifestación en Caracas el 8 de agosto», apuntó ACNUDH en su perfil de X.

Turk pidió además que la familia y el abogado de Grajales sean informados sobre «su suerte y paradero», e insistió en la necesidad de que sus derechos humanos sean respetados.

Grajales, activista de derechos humanos, fue detenida el pasado viernes después de participar en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares de presos políticos que fueron agredidos el martes cuando hacían una vigilia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

La Fiscalía General de este país confirmó este lunes la detención de Grajales, e indicó que será acusada de los delitos de «incitación al odio», «conspiración con Gobierno extranjero» y «asociación».

«Fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la república», señaló la institución en Instagram.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que a Grajales se le dictó una medida de privativa de libertad «por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación», sin ofrecer mayores detalles de los supuestos hechos que habría cometido la activista. EFE

asg-int/nqs/gpv

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR