La ONU pone en marcha su primer panel científico para la gobernanza de la IA

3 minutos

Naciones Unidas, 4 feb (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, anunció este miércoles la puesta en marcha del primer Panel Internacional Científico Independiente sobre inteligencia artificial (IA), un órgano creado por mandato de la Asamblea General para evaluar los impactos de esta tecnología.

Guterres informó hoy a la prensa de que ha remitido a la Asamblea General una lista de 40 expertos procedentes de todas las regiones del mundo para integrar este panel, cuyos miembros actuarán a título personal y de forma independiente de gobiernos, empresas o instituciones.

La creación del panel fue aprobada por la Asamblea General en agosto del año pasado, tras varios meses de negociaciones, mediante una resolución redactada por España y Costa Rica, sobre la que Estados Unidos expresó reservas.

La resolución estableció entonces que el panel centrará su labor exclusivamente en ámbitos no militares, dejando fuera cualquier evaluación relacionada con el uso de la IA en aplicaciones bélicas o de defensa, una de las cuestiones más sensibles en el actual contexto de rivalidad geopolítica y tecnológica.

Así, el panel estará compuesto por 40 miembros con un mandato de tres años, seleccionados con criterios de equilibrio geográfico y diversidad disciplinaria.

Contará con dos presidencias, una ocupada por un representante de un país desarrollado y otra por uno de una nación en desarrollo.

El panel elaborará un informe anual de carácter «no prescriptivo», es decir consultivo y no normativo, que buscará servir de referencia para los Estados miembros y otros actores internacionales.

Su primer informe deberá estar listo antes de que se celebre el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, previsto para julio.

Según explicó hoy Guterres, se trata del primer organismo científico global «plenamente independiente y dedicado de forma específica a la IA».

Agregó que tendrá como misión «reducir la brecha de conocimiento entre países y proporcionar evaluaciones basadas en evidencia científica sobre las oportunidades, los riesgos y los impactos económicos y sociales» de esta tecnología.

«La IA se mueve a la velocidad de la luz y ningún país puede ver el panorama completo por sí solo», afirmó Guterres, quien insistió en la necesidad de «construir entendimientos compartidos que permitan establecer salvaguardias, fomentar la innovación para el bien común y reforzar la cooperación internacional».

Asimismo, advirtió de que la IA está «transformando profundamente las economías y las sociedades».

«Tenemos que decidir si daremos forma a esta transformación juntos o si permitiremos que ella nos moldee», planteó. EFE

jco/asg/acm

(vídeo)