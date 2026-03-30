La ONU teme que los ataques de los hutíes contra Israel arrastren a Yemen a la guerra

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Naciones Unidas, 30 mar (EFE).- La ONU dijo este lunes que teme que los recientes ataques de los rebeldes chiíes hutíes de Yemen contra Israel arrastren al país a la guerra en Oriente Medio e instó a todas las partes a optar por la vía diplomática para resolverla.

Así lo expresó Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, en su rueda de prensa diaria, en la que afirmó que hace tiempo que advierte sobre el riesgo de que el conflicto en la región se extienda a Yemen.

«Nos preocupa profundamente la reciente decisión de los hutíes de involucrarse en la guerra regional lanzando ataques militares contra Israel. Instamos a los hutíes a que se abstengan de cualquier nueva implicación y, en su lugar, participen en los esfuerzos diplomáticos y de mediación», declaró Dujarric.

El portavoz, igual que el enviado especial de las Naciones Unidas (ONU), Hans Grunberg, advirtió que «esta escalada corre el riesgo de arrastrar al país a un conflicto regional, lo que complicaría aún más los esfuerzos por resolver la crisis en Yemen».

El portavoz reaccionó así a los recientes ataques contra territorio israelí y a la intención del grupo militar de continuar sus operaciones «en los próximos días» hasta que el Ejército israelí detenga sus operaciones militares contra Irán, el Líbano, Irak y los territorios palestinos ocupados.

Los hutíes, al igual que Hizbulá en el Líbano, son grupos chiíes históricamente respaldados por Irán.

La respuesta de Hizbulá al asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, al inicio de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, expandió el conflicto al sur del Líbano, que está siendo escenario de una gran oleada de ataques del Ejército israelí desde principios de marzo.

La ofensiva israelí contra el Líbano ha dejado a 1.189 víctimas mortales y 3.427 heridos, según el último recuento oficial. Las autoridades de Israel han llegado a plantear la modificación de sus fronteras para anexionar el sur de ese país.

Así pues, Dujarric pidió que se respete el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad.

«Seguimos comprometidos con el avance de una paz justa y sostenible en Yemen. Esto requiere que todas las partes den prioridad a los intereses del pueblo yemení y eviten aún más verse envueltas en la confrontación regional», apuntó Dujarric. EFE

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