La OPEP+ vuelve a subir cuotas de producción en 206.000 barriles por día

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Los países productores de petróleo de la OPEP+ decidieron este domingo volver a aumentar las cuotas de producción en un momento en que la guerra en Oriente Medio disparó los precios de la energía.

El cartel, que incluye a grandes productores como Arabia Saudita, Rusia y países del Golfo, decidió implementar a partir de mayo un «ajuste de la producción» de 206.000 barriles por día (bpd). A principios de marzo, la OPEP+ decidió adoptar la misma estrategia para el bombeo en abril.

El ajuste de la producción se concretará mediante un aumento de la actividad de ocho países de la alianza – Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

En un comunicado previo, estos países habían advertido que la reparación de la infraestructura energética dañada en los recientes ataques «es costosa y tomará mucho tiempo», lo que puede impactar en la oferta de petróleo a futuro.

Los ataques de Irán contra la infraestructura de producción y el bloqueo del tránsito por el estrecho de Ormuz perjudicaron las exportaciones de crudo desde el Golfo.

Los países productores hicieron énfasis «en la importancia crítica de resguardar las rutas marinas para asegurar el flujo ininterrumpido de la energía».

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