The Swiss voice in the world since 1935

La oposición acusa al Gobierno de Portugal de «incompetencia» en la lucha contra el fuego

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lisboa, 27 ago (EFE).- Los partidos de la oposición acusaron este miércoles al Gobierno de Portugal de «incompetencia» y «falta de liderazgo político» en la gestión del combate contra la ola de incendios que comenzó en julio pasado, durante una sesión extraordinaria en el Parlamento luso.

En un debate marcado por la tensión y con frecuentes choques entre los diputados y líderes políticos, el dirigente del ultraderechista Chega, André Ventura, acusó de «incompetencia» al Ejecutivo debido a su «falta de coordinación» para hacer frente a los fuegos.

Se refirió al jefe del Gobierno portugués, Luís Montenegro, presente en el hemiciclo, como «el primer ministro con la mayor superficie quemada de Europa (…), como uno de los tres peores países de la Unión Europea en inversión en la lucha y prevención de incendios».

«¿Cómo puede venir aquí a decirnos que todo ha funcionado?», preguntó Ventura.

Por su parte, el líder del Partido Socialista (PS), Jose Luís Carneiro, acusó al gabinete de no activar el mecanismo europeo de protección civil hasta el 13 de agosto y aseguró que Montenegro «ante esta crisis, al igual que ante otras, ha demostrado una gran insensibilidad, una incapacidad para anticiparse y una falta de preparación para responder».

Criticó que ha habido una «falta de liderazgo político» porque «el dispositivo (de combate a los incendios) es equivalente al de años anteriores y los resultados son peores».

El resto de partidos de la oposición también arremetió contra el Ejecutivo y le reprochó lo que consideraron una mala gestión de la lucha contra el fuego.

En la apertura del debate, Montenegro reflexionó sobre la necesidad de «evaluar la eficacia y la ejecución» de las acciones de prevención contra los incendios, aunque defendió la gestión del Gobierno e invitó a las formaciones políticas a «encontrar la solución a esta grave lacra que, lamentablemente, todos los años» afecta a Portugal.

En lo que va de año, más de 250.000 hectáreas se han quemado en incendios forestales, según cifras actualizadas este miércoles por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF). EFE

lmg/acm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR