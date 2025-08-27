La oposición acusa al Gobierno de Portugal de «incompetencia» en la lucha contra el fuego

Lisboa, 27 ago (EFE).- Los partidos de la oposición acusaron este miércoles al Gobierno de Portugal de «incompetencia» y «falta de liderazgo político» en la gestión del combate contra la ola de incendios que comenzó en julio pasado, durante una sesión extraordinaria en el Parlamento luso.

En un debate marcado por la tensión y con frecuentes choques entre los diputados y líderes políticos, el dirigente del ultraderechista Chega, André Ventura, acusó de «incompetencia» al Ejecutivo debido a su «falta de coordinación» para hacer frente a los fuegos.

Se refirió al jefe del Gobierno portugués, Luís Montenegro, presente en el hemiciclo, como «el primer ministro con la mayor superficie quemada de Europa (…), como uno de los tres peores países de la Unión Europea en inversión en la lucha y prevención de incendios».

«¿Cómo puede venir aquí a decirnos que todo ha funcionado?», preguntó Ventura.

Por su parte, el líder del Partido Socialista (PS), Jose Luís Carneiro, acusó al gabinete de no activar el mecanismo europeo de protección civil hasta el 13 de agosto y aseguró que Montenegro «ante esta crisis, al igual que ante otras, ha demostrado una gran insensibilidad, una incapacidad para anticiparse y una falta de preparación para responder».

Criticó que ha habido una «falta de liderazgo político» porque «el dispositivo (de combate a los incendios) es equivalente al de años anteriores y los resultados son peores».

El resto de partidos de la oposición también arremetió contra el Ejecutivo y le reprochó lo que consideraron una mala gestión de la lucha contra el fuego.

En la apertura del debate, Montenegro reflexionó sobre la necesidad de «evaluar la eficacia y la ejecución» de las acciones de prevención contra los incendios, aunque defendió la gestión del Gobierno e invitó a las formaciones políticas a «encontrar la solución a esta grave lacra que, lamentablemente, todos los años» afecta a Portugal.

En lo que va de año, más de 250.000 hectáreas se han quemado en incendios forestales, según cifras actualizadas este miércoles por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF). EFE

