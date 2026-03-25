La oposición de derecha llega como favorita a las elecciones autonómicas feroesas

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Copenhague, 25 mar (EFE).- La oposición de derecha llega como clara favorita para recuperar el poder en las elecciones anticipadas que las Islas Feroe, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, celebran mañana.

Según el último sondeo, difundido por la televisión pública feroesa, el Partido Popular obtendría el 29 %, once puntos más, por delante del Partido Unionista, con el 19,8 %.

El Partido Socialdemócrata del presidente autonómico, Aksel V. Johannesen, sería tercero con el 18,8 %, ocho puntos menos, mientras que uno de sus socios de coalición, el Partido Republicano, sería cuarto con el 17,8 %, un porcentaje similar al obtenido en los anteriores comicios en 2022.

Johannesen anunció la convocatoria de elecciones hace un mes después de la aprobación de un polémico proyecto de infraestructuras, aludiendo a la falta de unión entre los socios de gobierno.

La campaña ha estado marcada por temas como la economía, la vivienda y la emigración de la población más joven en este archipiélago de 18 islas situado en el Atlántico Norte y en el que viven unas 54.000 personas.

Otra de las cuestiones centrales ha sido la formación de un futuro Estado feroés, una discusión que lleva años presente y que cuenta con el apoyo de la mayoría de partidos.

«En los últimos años ha surgido un consenso en la política feroesa de que el siguiente paso es crear un Estado. Eso no implica necesariamente dejar el Reino de Dinamarca, es más una cuestión de modernizar y redefinir la unión con Dinamarca, aunque implicaría un cambio constitucional», explicó recientemente en una rueda de prensa Heini i Skorini, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de las Islas Feroe.

I Skorini resalta que se trata de «una cuestión más pragmática y económica, porque las Islas Feroe tienen una economía abierta y necesitan buenos acuerdos comerciales y accesos a mercados, sobre todo en pesca. Y mientras no sea una entidad independiente, es muy difícil negociar acuerdos».

Las Islas Feroe gozan de autonomía desde 1948, dos años después de que Dinamarca se negase a reconocer el resultado de un referendo sobre la independencia en el que el «sí» había derrotado al «no» por un estrecho margen.

El separatismo cobró fuerza a principios de este siglo, y ambos gobiernos celebraron varias rondas de negociaciones para pactar una separación, frustrada por disputas internas y el desacuerdo con Copenhague sobre las condiciones económicas.

El estatuto fue ampliado en 2005 para aumentar las competencias autonómicas de este territorio, que recibe una asignación anual de Copenhague que el año pasado ascendió a 577 millones de coronas danesas (unos 77 millones de euros).

Esa ayuda supone alrededor del 10 % del presupuesto de las Feroe, cuya economía ha experimentado un boom en los últimos años, gracias a sus exportaciones pesqueras, sobre todo a Rusia, con la que mantiene un acuerdo desde hace décadas.

Las Feroe no forman parte de la Unión Europea (UE), aunque han asumido las sanciones de Bruselas a Rusia, en las que no está incluida la pesca.

La economía feroesa es mucho menos dependiente de la ayuda danesa que la de Groenlandia, el otro territorio autónomo de Dinamarca y la mitad de cuyo presupuesto financia Copenhague. EFE

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