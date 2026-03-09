La oposición italiana pide aclarar una charla privada del magnate Peter Thiel en Roma

Roma, 9 mar (EFE).- Los partidos opositores italianos han exigido esclarecer el posible paso por el país del magnate tecnológico Peter Thiel, crítico con la democracia liberal y apoyo de la derecha estadounidense, y su participación en una charla privada en Roma.

El Partido Demócrata (PD, centroizquierda), primera fuerza de la oposición, ha pedido conocer si la primera ministra Giorgia Meloni o algún otro miembro del Gobierno italiano tiene previsto reunirse con este influyente y controvertido tecno-empresario.

Thiel es uno de los hombres más poderosos de Sillicon Valley y de los más ricos del planeta: fue uno de los primeros inversores de la red social Facebook; fundó con Elon Musk el sistema PayPal y creó en 2003 la plataforma de software para análisis de macrodatos Palantir.

Pero también cuenta con una gran influencia en la esfera de la ultraderecha estadounidense, como financiador del actual presidente Donald Trump en las elecciones de 2016 e impulsor del ascenso meteórico de su mano derecha, el vicepresidente J.D Vance.

Licenciado en Filosofía en la Universidad de Stanford, considera que «la democracia y la libertad son incompatibles» y cree que el Anticristo llegará a través del ‘globalismo’, entre otras ideas.

Ahora, tras impartir una serie de conferencias en Estados Unidos y Londres, ha elegido Roma para exponer su ideario filosófico y político según avanzan medios italianos como ‘La Stampa’.

La charla se enmarcará en un ciclo de conferencias entre el 15 y el 18 de marzo y por el momento el lugar de la cita permanece secreto, así como los invitados, a los que se les prohibirá acceder con teléfonos o instrumentos de grabación, según dicho periódico.

La simple noticia de su presencia en Italia ha irritado a la oposición de centroizquierdas del país.

«En un contexto de creciente competición geopolítica y tecnológica sobre los datos, la Inteligencia Artificial y las infraestructuras digitales es fundamenta garantizar la máxima transparencia sobre eventuales interacciones con grandes operadores tecnológicos, sobre todo si pueden incidir en ámbitos sensibles como la seguridad, la defensa, los transportes o la gestión de datos públicos», han instado el portavoces del PD Peppe Provenzano y Andrea Casu.

Desde la coalición Alianza Verde e Izquierdas, su coordinadora Elisabetta Piccolotti se ha sumado a la petición para saber si Thiel llegará a Roma para lograr acuerdos con instituciones públicas.

«La anunciada presencia del millonario en Italia suscita preguntas que requieren respuestas claras. Thiel es uno de los fundadores de Palantir, sociedad en el centro de numerosas polémicas por el uso de tecnologías de análisis de datos por parte de gobiernos y de servicios de seguridad. ¿Qué hará en nuestro país?», se preguntó.

No es la primera vez que referentes de la esfera ‘trumpista’ aterrizan desde Estados Unidos en Roma, ciudad simbólica desde el punto de vista moral por ser el centro del catolicismo y sede de la iglesia, gobernada hoy por el primer papa estadounidense, León XIV.

Elon Musk ha acompañado a Meloni en varios actos electorales de su partido, el ultraderechista Hermanos de Italia, y el exestratega de Trump, Steve Bannon, trató de crear una academia de ideas soberanistas en 2018, aunque tres años después el Estado italiano le retiró la concesión de un monasterio en el que quería crear su sede. EFE

