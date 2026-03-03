La Organización de Cooperación de Shanghái ve «inaceptable» uso de la fuerza contra Irán

Pekín, 3 mar (EFE).- La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) criticó como «inaceptable» el uso de la fuerza y defendió «resolver el conflicto mediante el diálogo, el respeto mutuo y la consideración de los intereses legítimos de todas las partes», tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, miembro de la organización.

La OCS enfatizó en un comunicado publicado este lunes en su página web «la necesidad de garantizar la soberanía nacional, la seguridad y la integridad territorial de Irán» y expresó su apoyo a que todas las partes «actúen con moderación y pongan fin de inmediato a las acciones que puedan agravar la situación».

«Los Estados miembros de la OCS instan encarecidamente a las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad a que tomen medidas inmediatas para abordar las acciones que socavan la paz y la seguridad internacionales», indicó el texto.

Asimismo, los países miembros de la OCS expresaron «sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas de los ataques y extienden su solidaridad y apoyo al gobierno y al pueblo iraníes».

El pasado fin de semana, el grupo ya expresó sus condolencias a las autoridades iraníes por la muerte del líder supremo de la república islámica, Alí Jameneí, en un ataque estadounidense e israelí.

La OCS, que no cuenta con cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, tiene entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, que en conjunto agrupan alrededor del 40 % de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo como Egipto, Turquía, Birmania o Azerbaiyán.

Desde la mañana del pasado sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones en Irán, alegando buscar destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás.

Según la Media Luna Roja, más de 555 personas han muerto en la república islámica a causa de estos ataques, 180 de las cuales perdieron la vida en un ataque contra una escuela en la localidad sureña de Minab. EFE

